500 روستای استان تهران از نعمت گاز برخوردارند

یعقوبعلی حسین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام ساکنان شهرهای شهرستان دماوند و 35 روستای این منطقه از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با اشاره به پروژه گازرسانی در روستاهای "زان" و "لومان"، "خرمده"، "کاجان" و "تمسیان" که عملیات اجرایی آنها آغاز شده، گفت: 32 روستا در دماوند از گاز طبیعی برخوردار بودند و با اتصال سه روستای دیگر به شبکه سراسری گاز، تعداد آنها به 35 روستا می رسد که از نعمت گار بهره مند هستند.

گازرسانی به روستاهای زان و لومان 900 میلیون تومان هزینه دربر داشت

این مسئول ادامه داد: گازرسانی به روستاهای زان و لومان با اجرای 21 کیلومتر شبکه توزیع، یک ایستگاه کاهش فشار گاز با ظرفیت پنج هزار متر مکعب در ساعت، پنج کیلومتر شبکه تغذیه و نصب 390 علمک گاز و با صرف هزینه بالغ بر 900 میلیون تومان به بهر‌ه ‌برداری رسید.

وی عنوان کرد: در پروژه گازرسانی به مناطق روستایی زان و لومان تلاش شبانه روزی مسئولان گاز استان تهران و شهرستان دماوند مشخص بوده و فرمانداری و بخشداری مرکزی این شهرستان نیز در این امر مهم نقش بسزایی ایفا کردند.

حسین نیا افزود: نعمت گاز در ردیف نعمتهای استخراجی خداوند است که انسان توانسته با استفاده از اراده الهی مستتر در اراده خود، به آن دست یابد؛ دولت نیز زمینه ساز رسیدن انسان به نعمت الهی گاز بوده و این همان مصداق یاری خداوند به مسئولان و یاری مسئولان به مردم است.

هزینه گازرسانی به خرمده، کاجان و تمسیان یک میلیارد و 800 میلیون تومان است

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در خصوص پروژه گازرسانی روستاهای خرمده، کاجان و تمسیان اضافه کرد: پروژه گازرسانی به این سه روستا نیز با هزینه افزون بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان اجرا خواهد شد.

وی گفت: 600 میلیون تومان برای هزینه های اجرایی این طرح به پیمانکار پرداخت می شود و علاوه بر این، تقریباً دو برابر این مبلغ نیز هزینه امور کالایی طرح گازرسانی به سه منطقه روستایی کاجان، تمسیان و خرمده خواهد شد.

حسین نیا ادامه داد: طرح گازرسانی به این سه منطقه روستایی با 10 کیلومتر لوله فلزی، نصب ایستگاه میانی و شبکه گذاری داخلی اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه امید است تا در آینده ‏ای نه چندان دور شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه این طرح باشیم، یادآور شد: اجرای سریع پروژه های گازرسانی به همکاری همه ادارات و دستگاههای محل نیاز دارد تا در موعد مقرر انجام و به ثمر برسد.

این مسئول اضافه کرد: نزدیک به یکهزار و 200 کیلومتر شبکه توزیع، 34 هزار انشعاب در این منطقه انجام شد و 65 هزار مشترک گاز در فصل سرد سال در شهرستان دماوند از نعمت گاز بهره مند شده اند.

وی عنوان کرد: شماری از روستاهای واجد شرایط گازرسانی در این شهرستان وجود دارد که هنوز گازرسانی نشده اند و تلاش می شود سال آینده تحت پوشش گاز طبیعی قرار گیرند.