سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر داوطلب فقط مجاز است کد رشته محل هایی را انتخاب کند که در آزمون عملی یا مصاحبه آن شرکت کرده باشد. در صورتی که رشته های دیگری که در آزمون عملی یا مصاحبه آن شرکت نکرده است، را انتخاب کند از گزینش داوطلب حذف می شود.

وی افزود: رشته های تحصیلی نیمه متمرکز شامل تربیت بدنی و علوم ورزشی، ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، بازیگری، کارگردانی، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی لباس، کاردانی هنرهای تجسمی، نقاشی و نمایش عروسکی، طراحی صنعتی، مجسمه سازی، نوازندگی موسیقی ایرانی و جهانی، موسیقی، نظامی و آهنگسازی، کتابت و نگارگری است.

طباطبایی اظهار داشت: انتخاب و تعیین مجدد دانشگاه محل تحصیل، برای کلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز ضروری است. این افراد باید بدون درنظر داشتن اولویت بندی در فرم انتخاب رشته تحصیلی اولیه، مجدداً بر اساس رشته های مندرج در دفترچه، کد رشته محلهای تحصیلی خود را تعیین و به دلخواه اولویت بندی جدید کرده و پس از کنترل لازم آنها را در فرم اینترنتی وارد کنند.

معاون سنجش اضافه کرد: ملاک تعیین دانشگاه محل تحصیل همین انتخاب رشته است و داوطلبان باید با مشخصات کارت اعتباری یا شناسنامه، شماره پرونده و کد رهگیری خود را با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش فرم را تکمیل کنند.

وی تاکید کرد: اگر هر یک از معرفی شدگان در مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون عملی و یا سایر مراحل گزینش شرکت کنند اما در انتخاب رشته مجدد اینترنتی یاد شده، اقدام نکنند به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته یا رشته های ذیربط تلقی خواهد شد و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و هیچگونه تقاضایی بعد از آن از طریق پست و یا مؤسسه ذیربط قابل قبول نیست.

طباطبایی یادآور شد: داوطلبان پذیرفته شده در رشته های متمرکز کنکور 90 در صورت پذیرفته شدن در مراحل نهایی رشته های نیمه متمرکز، مطابق ضوابط قبولی آنان در رشته متمرکز باطل شده و امکان بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی متمرکز برای آنان میسر نیست.

وی گفت: درخواست حذف، تغییر یا افزایش کدرشته محل های انتخابی بعد از اتمام مراحل انتخاب رشته میسر نبوده و تحت هیچ شرایطی مورد قبول قرار نخواهد گرفت، لذا داوطلبان باید در هنگام انتخاب رشته دقت کافی داشته باشند.

معاون سازمان سنجش خاطرنشان کرد: اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی در نیمه دوم بهمن ماه 90 بعد از گزینش علمی نهایی توسط این سازمان انجام می گیرد.