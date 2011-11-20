هویت و تفکر بسیج برگرفته از آیین الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزایی اصل در جلسه هماهنگی برنامه های هفته بسیج شهرستان سنندج با اعلام این مطلب افزود: این تفکر باید فارغ از بعد زمان و مکان در تمامی شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اداری جامعه نمود پیدا کند.

وی اظهار داشت: اقتدار و عزت ایران اسلامی مرهون مجاهدت بسیجیانی است که همواره برای صیانت از ارکان و آرمان های نظام درعرصه های مختلف پیشتاز بوده اند و امروز نیز این قشر در دفاع از ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران پیشگام است.

فرماندار شهرستان سنندج تبعیت از ولایت، ایمان و اخلاص، حریت در عبودیت و اطاعت آگاهانه و با بصیرت را از مهمترین ویژگی های بسیجیان ذکر کرد و بر ترویج این ویژگی ها در سطح جامعه تاکید کرد.

میرزایی اصل با اشاره به اینکه بسیجی بودن تکلیفی برای همه آحاد جامعه اسلامی است بیان کرد: همکاری و تعامل دستگاهای اجرایی برای برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم و برنامه های هفته بسیج ضروری است.

تبیین افکار و ارزش های بسیج یک وظیفه الهی است

فرمانده بسیج سپاه شهرستان سنندج نیز در این جلسه گفت: هفته بسیج فرصتی برای قدردانی از انسان هایی است که بدون هیچ گونه چشم داشتی در این نهاد انقلابی خدمت می کنند و تبیین افکار و ارزش های بسیج یک وظیفه الهی و معنوی است.

محمود الله مرادی با اعلام اینکه در هفته بسیج امسال درتمامی رده ها و پایگاهای شهری و روستایی شهرستان سنندج برنامه های مختلفی اجرا می شود، افزود: محور تمامی این برنامه ها تبیین وظایف و افکار و ارزش های بسیج است.

وی اظهار داشت: اعزام اکیپ های پزشکی برای درمان رایگان بیماران، گردهمایی بزرگ بسیجیان در پنجم آذرماه، تجلیل از بسیجیان ادارات، برگزاری مسابقات متعدد ورزشی، فرهنگی، هنری، قرآنی و عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا از مهمترین برنامه های هفته بسیج در شهرستان سنندج است .