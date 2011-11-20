صعود ایران در شاخص توسعه انسانی براساس گزارش سازمان ملل

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شاخص سطح کیفی جمعیت را در بر می گیرد و براساس شاخصهایی مانند امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، سطح سواد و درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی و اقتصاد محاسبه می شود.

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: گزارش سازمان ملل نشان می دهد توسعه انسانی ایران از 100 کشور جهان بیشتر است.

به گفته محزون، شاخص توسعه انسانی کشورها در رتبه های خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین محاسبه می شود که ایران بیش از این در جایگاه توسعه انسانی متوسط قرار داشت.

وی با اشاره به اینکه کشورهای نروژ، استرالیا و نیوزلند، آمریکا، ایرلند پنج کشور اول جدول شاخص توسعه انسانی را به خود اختصاص داده اند و کشورهای بورکینافاسو، کنگو، چاد، بروندی و گینه بیسائو نیز رتبه‌‌های آخر این جدول را از آن خود کردند.