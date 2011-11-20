مصوبات معطل مانده وزارت نفت در ایلام/ پروژه هایی که پیگیری نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن بیش از چهار درصد ذخائر مهم نفت و 11 درصد ذخائر گاز کشور یک استان مهم و مستعد در زمینه پروژه های نفتی است.

این استان دارای یکی از اسیدی ترین گازهای جهان است که هم اکنون در منطقه تنگ بیجار روانه پلایشگاه گاز ایلام می شود و در آنجا تصفیه می شود.

هم اکنون در منطقه دهلران و مهران میادین بزرگ نفت وجود دارد و در منطقه چشمه خوش دهلران روزانه بیش از 100 هزار بشکه نفت استخراج می شود و در استان خوزستان پالایش می شود.

در میادین نفتی مهران نیز که با کشور عراق مشترک است مثل میدان نفتی چنگوله، هنوز عملیات اجرایی برای استخراج نفت شروع نشده است هرچند مقدمات کار فراهم شده ولی کشور عراق برای استخراج این میادین نفتی سرعت بیشتری به خرج می دهد.

پالایشگاه نفت مهران و دهلران در نقطه صفر!

با توجه به حجم بالای ذخائر نفت در استان ایلام، این استان دارای مصوبه مهم احداث پالایشگاه نفت در مهران و دهلران است که متاسفانه این مصوبات اجرایی نشده است چراکه به دلیل مغایرت با اصل 44 دولت نمی تواند در این طرحها سرمایه گذاری کند و بخش خصوصی نیز راغب به سرمایه گذاری در این طرحها نیست.

البته این نکته هم قابل توجه است که استان ایلام با داشتن این ذخائر نفتی زیر نظر منطقه نفت غرب کشور در استان کرمانشاه است در حالی که ذخائر نفت ایلام بیشتر از کرمانشاه است.

تسهیلات پتروشیمی ایلام پرداخت نشده است

از دیگر مصوبات دولت در استان ایلام پرداخت تسهیلات به پتروشیمی ایلام بوده است که متاسفانه 220 میلیون یورو تسهیلات این مجتمع بزرگ نیز پرداخت نشده است.

پتروشیمی ایلام بعد از گذشت 10 سال هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد و به رغم تلاشهای صورت گرفته برای اتمام این پروژه همچنان در تعطیلی به سر می برد.

بلاتکلیفی پتروشیمی دهلران

از دیگر مصوبات دولت در استان ساخت پتروشیمی دهلران بوده است که این مصوبه نیز در کما به سر می برد و خبری از اجرای این پروژه نیست.

به نظر می رسد پتروشیمی دهلران به سرنوشت پتروشیمی ایلام دچار شده است و این پروژه مهم که در توسعه و اشتغال شهرستان و استان نقش مهمی دارد به حال خود رها شده است.

فرودگاه مهران توسط وزارت نفت اجرا نشد

از دیگر مصوبات مهم وزارت نفت در استان ایلام احداث فرودگاه در شهرستان مهران با پشتیبانی وزارت نفت بوده که این مصوبه نیز هنوز اجرایی نشده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: وزارت نفت هنوز کار چشمگر و خاصی در استان ایلام طبق مصوبات دولت انجام نداده است.

شاپور پولادی عنوان کرد: احداث پالایشگاه نفت، فرودگاه مهران، طرح توسعه پالایشگاه گاز ایلام و تسهیلات پتروشیمی ایلام و پتروشیمی دهلران هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: این مصوبات توسط برخی مسئولان غیرکارشناسی شده اعلام شده که اصلا اینطور نیست و این مصوبات کاملا متناسب با ظرفیتهای استان است ولی کسی اجرای این پروژه ها را پیگری نمی کند.

این نمایند اظهار داشت: دولت به دلیل اصل 44 و بخش خصوصی به دلیل عدم تمایل، حاضر به سرمایه گذاری در این طرحها نیستند.

وی گفت: این طرحها با توجه به ظرفیتهای مهم استان ایلام در بخش نفت و گاز کاملا قابل توجیه است.

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متاسفانه با توجه به پتانسیلهای بسیار مناسب در بخش نفت و گاز هنوز به طور شایسته از این ظرفیت برای توسعه و اشتغال در استان استفاده نشده است.

مسئولان ارشد استان ایلام در پیگیری این مصوبات نیز ناکام مانده اند و هنوز برای اجرای چنین پروژه های مهمی تلاشی نکرده اند.

این مصوبات اجرا نشده علاوه بر مشکلات مالی از مشکلات مدیرتی و نگاه سرد مسئولان نیز رنج می برند.

با این حال گازرسانی به چند شهرستان ایلام بعد از سالها از نکات مثبت وزارت نفت در استان ایلام بوده است ولی اشتغال و توسعه استان با استفاده از پروژه های وزارت نفت هنوز محقق نشده است.