توسعه اقتصادی کامیاران نیازمند تحول عظیم در سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکر روحانی ظهر یکشنبه در جلسه توسعه و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و کارآفرینی شهرستان کامیاران افزود: در حال حاضر با سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات بخش خصوصی و دولتی در این منطقه فعالیت های اقتصادی روند رو به رشدی را به خود گرفته اند.

وی خواستار جذب اعتبارات لازم برای اجرا و بهره برداری از پروژه عظیم بزرگراه غرب به جنوب کشور شد و اظهار داشت: با اعتباری بالغ بر 280 میلیارد ریال بزرگراه غرب به جنوب کشور را می توان طی چند سال آینده با اتمام رساند و از آن بهره برداری کرد.

فرماندار کامیاران همچنین به دیگر پروژه های در دست اقدام این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: پروژه های کارخانه تولید میلگرد و کارخانه تولیدی ایمان طیور از پروژه های بزرگ این شهرستان هستند و با آغاز این طرح ها زمینه اشتغالزایی برای 180 نفر فراهم شده است.

روحانی یادآور شد: در کنار این طرح ها وجود چهار پروژه سد گاووشان، سد زیویه، سد رمشت و سد مامن و 80 معدن فعال در زمینه های مختلف شرایط را برای افزایش رغبت و تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهرستان کامیاران افزایش داده است.

وی در ادامه به پروژه های در دست احداث و رو به اتمام این شهرستان اشاره کرد و افزود: با تمام شدن پروژه احداث و ایجاد سه راهی سو نزاز به پالنگان و باز شدن این معبر و کاهش 60 کیلومتری مسافت سنندج به پالنگان زمینه های جذب و افزایش مسافران و گردشگران در شهرستان فراهم شده است.

فرماندار کامیاران در پایان گفت: برای ایجاد تحول و نشان دادن توانمدی های منطقه لازم است افراد و نیروهای خلاق با همدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.