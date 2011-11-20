نینا ایزدیار تهیهکننده باسابقه برنامههای رادیویی درباره حقوق کم اهالی رادیو به خبرنگار مهر گفت: زمانی که مهندس ضرغامی برای معرفی مهدی دهقاننیری به عنوان مدیر تازه مرکز هنرهای نمایشی به رادیو آمده بود از او در این باره سئوال شد که او پاسخ داد فعلا نمیشود کاری کرد و باید با همین شرایط ساخت.
وی افزود: اما تصور میکنم دلیل دیگر اینکه کار به جایی نمیرسد، ناهماهنگی رادیوییها است که هیچ وقت حرکت جمعی در این باره انجام ندادهاند. شاید این امر به این دلیل باشد که افراد از جاهای دیگری تامین میشوند و برای همین خودشان را به دردسر نمیاندازند.
این تهیهکننده قدیمی با بیان اینکه برخی تنها با هدف شناخته شدن و بردن نامشان در رادیو کار میکنند، تصریح کرد: اکنون نه تنها رادیوییها شغلهای دیگری دارند، بلکه برخی آنقدر در طی ماه در خود رادیو برنامه میگیرند و برای کاری که انجام میدهند دستمزد مناسبی دریافت میکنند که حقوقشان به دستمزدهای تلویزیون نزدیک میشود.
ایزدیار ادامه داد: البته من از همه کم کارتر هستم و چندان خود را پایبند این مسائل نمیکنم. سعی دارم با حداقل وضعیت بسازم و زندگی کنم، اما برای گلایه از وضعیت موجود جلو نروم و خود را آلوده نکنم. حاضر نیستم برای کار التماس کنم. حتی چند طرح به مرکز هنرهای نمایشی داده بودم که از سوی محمود زنده نام، مدیر سابق مرکز با آنها مخالفت شد و من پیگیری نکردم.
وی یادآور شد: من بعد از بازنشستگی 15 سال است کار میکنم و معتقدم اکنون جوانان باید یاد بگیرند و پای کار بایستند. به نظرم میشود به جای کسی که در اداره ما، ماهی هفت و نیم میلیون حقوق میگیرد، 15 نفر جوان را با 500 هزار تومان تامین کرد؛ اما دلیل اینکه چرا چنین اتفاقی نمیافتد را نمیدانم.
