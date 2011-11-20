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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

احمدخانی:

مراسم تجلیل از خادمان حوزه کتاب در زنجان برگزار می شود

مراسم تجلیل از خادمان حوزه کتاب در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان زنجان از برگزاری مراسم تجلیل از خادمان حوزه کتاب دوم آذر سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدربیع احمدخانی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه نشر استان گفت: مراسم تجلیل از خادمان حوزه کتاب در کتابخانه های عمومی با حضور استاندار زنجان برگزار می شود.
 
وی ادامه داد: همچنین این مراسم هر روز در یکی از شهرستان های استان زنجان نیز برگزار می شود.
 
این مسئول به برگزاری جشنواره اهدای کتاب همزمان با هفته کتاب در استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: امسال دومین جشنواره اهدای کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه و با همکاری اداره کل امور کتابخانه های عمومی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برگزار می شود.
 
وی اجرای طرح پیک کتاب را از دیگر برنامه های هفته کتاب عنوان کرد و ابراز داشت: در هفته کتاب طرح عضویت رایگان در تمام کتابخانه ها و همچنین عضویت خانوادگی نیز در استان زنجان در حال اجراست.
 
احمد خانی از برپایی فروشگاه تازه های نشر خبر داد و گفت: فروشگاه های تازه های نشر در تمامی کتابخانه های عمومی استان زنجان در طول هفته کتاب برپاست.
کد مطلب 1464128

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