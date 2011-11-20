خودکشی 246 سرباز آمریکایی/ فرسایش روانی نظامیان در عراق و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، بنابر تازه ترین گزارش ها، در سال جاری میلادی و تا پایان ماه اکتبر گذشته ۲۴۶ سرباز آمریکایی تلاش کرده اند که از طریق خودکشی به زندگی خود پایان دهند.

این آماراگرچه نسبت به تعداد موارد خودکشی درکل سال ۲۰۱۰ کمتر است اما نشان ازآن دارد که سال ۲۰۱۱هم درمیان سالهای پر خودکشی برای ارتش آمریکا قرار خواهد گرفت.

تفنگداران دریایی آمریکا با ۲۸ مورد خودکشی و ۱۶۳ مورد تلاش برای خودکشی در طول ۱۰ ماه گذشته، در صدر این آمار قرار دارند.

تحلیلگران معتقدند که آمار جدید منتشره از سوی ارتش آمریکا تنها حکایتگر بخش کوچکی از مشکلات روانشناختی سربازان این کشور است که در جریان یک دهه جنگ در کشورهای عراق و افغانستان از نظر روانی "فرسوده" شده اند.



ارتش آمریکا با حدود سه میلیون نیروی فعال و ذخیره، پر هزینه ترین ارتش جهان محسوب می شود که نیروهای آن در حال حاضر در حدود ۷۰۰ نقطه جهان مستقر شده اند.

خودکشی و رواج ناراحتی های روانی در میان سربازان آمریکایی موضوع جدیدی نیست و جدی ترین اخبار دراین مورد به موج بزرگ خودکشی سربازان آمریکایی بازگشته از جنگ ویتنام در دهه ۷۰ میلادی باز می گردد. درهمین حال، ژنرال مارتین دمپسی ازمقامهای عالیرتبه ارتش آمریکا به ناتوانی این نهاد نظامی برای کنترل و کاهش میزان خودکشی در میان سربازان اشاره کرده و می گوید: "پیوستن به ارتش، به طور معمول و در حدود ۸۰ درصد موارد منجر به قوی تر شدن ابعاد شخصیتی افراد می شود و ما باید علت این را بدانیم که چطور ارتشی شدن به قوی تر شدن این ۸۰ درصد می انجامد اما همزمان به ضربه پذیر و ضعیف تر شدن ۲۰ درصد دیگر منجر می شود." درهمین حال، ژنرال مارتین دمپسی ازمقامهای عالیرتبه ارتش آمریکا به ناتوانی این نهاد نظامی برای کنترل و کاهش میزان خودکشی در میان سربازان اشاره کرده و می گوید: "پیوستن به ارتش، به طور معمول و در حدود ۸۰ درصد موارد منجر به قوی تر شدن ابعاد شخصیتی افراد می شود و ما باید علت این را بدانیم که چطور ارتشی شدن به قوی تر شدن این ۸۰ درصد می انجامد اما همزمان به ضربه پذیر و ضعیف تر شدن ۲۰ درصد دیگر منجر می شود."



برخی از روانشناسان می گویند تقریبا تمامی کسانی که درطول عمر خود بیش از۴۰ روز در خط مقدم یک جبهه جنگی حضور یافته ‌اند، احتمالا تا پایان عمر خود به نوعی با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

خودکشی و رواج ناراحتی های روانی درمیان سربازان آمریکایی موضوع جدیدی نیست وجدی ترین اخبار دراین مورد به موج بزرگ خودکشی سربازان آمریکایی بازگشته از جنگ ویتنام در دهه ۷۰ میلادی باز می گردد.

در حقیقت، بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان آمریکایی معتقدند که تحقیقات در زمینه علل خودکشی سربازان باقیمانده از جنگ ویتنام یکی از عرصه هایی بوده که به تغییرات بسیاری در دانش روانپزشکی انجامید.

خودکشی در میان سربازان فعال در میادین جنگ و حتی در میان سربازان ذخیره و به دور از جبهه جنگ، از مشکلات اصلی ارتش های دنیا محسوب می شود که مواجهه با آن توسط نهادهای نظامی در طول چند دهه گذشته به شکل گیری شاخه ای از روانشناسی تحت عنوان "روانسنجی" انجامیده و بسیاری از تست های شخصیت رایج امروزی، نخستین بار برای ارزیابی و اندازه گیری ابعاد شخصیتی و روانی نظامیان طراحی شده اند.