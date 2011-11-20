اتحاد و انسجام بین ناشران عامل موثری در رفع مشکلات آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید غلامی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه چاپ و نشر استان زنجان افزود: در درجه اول ناشران استان باید با داشتن اتحاد و انسجام در رفع مشکلات خود تلاش کنند و منتظر نهادهای دولتی در این زمینه نباشند.

وی افزود: انتشارات سلاله اولین ناشر استان زنجان است که در سال 1372 شروع به فعالیت کرده است ولی در حال حاضر 22 ناشر در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

مسئول چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه هر سال در استان زنجان بیش از 100 عنوان کتاب چاپ می شود، ادامه داد: تا قبل از سال 72 کل کتاب های چاپ شده در استان به 100 عنوان نمی رسید.

غلامی با اشاره به اجرای طرح چاپ 100 عنوان کتاب از 100 مولف استانی ابراز کرد: تاکنون در هیچ یک از ادارات کل فرهنگ و ارشاد در کشور بودجه ای به این نحو به چاپ و نشر کتاب اختصاص نیافته است.

مسئول چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات ناشران و مولفان استان زنجان رفع می شود.

غلامی سرمایه گذاری در راستای چاپ کتاب و برنامه ریزی برای نحوه فروش آن را یکی از موارد مهم برای ناشران عنوان کرد و گفت: متاسفانه در سطح کشور هیچ تبلیغاتی در بحث کتاب شاهد نیستیم در حالی که این امر در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه بسیار موثر است.

غلامی با تاکید بر استمرار نشست ها و جلسات بین فعالان حوزه چاپ و نشر کتاب در استان ابراز کرد: با ایجاد تعامل بین شرکت تعاونی ناشران و اتحادیه کتاب فروشان بسیاری از مشکلات این حوزه رفع می شود.

وی توجه به کیفیت و محتوای کتاب ها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: درذ راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باید به کیفیت و محتوای کتاب ها دقت شود و برای هر کتابی مجوز چاپ داده نشود.