دستگیری عاملان اخاذی از شرکت بیمه در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی هاتفی اظهار داشت: اعضای باندی که با ایجاد تصادف های ساختگی از شرکت های بیمه کلاهبرداری می کردند توسط پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در پی بروز تصادفی بین خودرو پیکان به رانندگی الف- ق با عابر پیاده به نام ه- م در یکی از خیابانها این شهرستان، پرونده تشکیل و مراحل قانونی طی و پس از تکمیل پرونده رای نهایی صادر می شود و پرونده به اجرای احکام جهت اخذ دیه از بیمه ارسال می گردد که بعد از ارسال پرونده اطلاعاتی در خصوص احتمال ساختگی بودن تصادف از طرف شرکت بیمه واصل می گردد و پرونده جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی ارجاع می شود.

هاتفی افزود: کاراگاهان این پلیس تحقیقات وسیع و مستمری در این خصوص انجام داده و هر دو طرف تصادف و شهود را احضار می کنند که آنها منکر ساختگی بودن تصادف می شوند لیکن با استفاده از شگردهای خاص پلیسی و با انجام تحقیقات گسترده و مکرر نهایتاً نسبت به بزه انتسابی اعتراف و اذعان می دارند تصادف ساختگی بوده و از قبل با همدیگر هماهنگ کرده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه تصریح کرد: با راهنمایی متهم ها، سایر محکومان به عنوان عاملان اصلی و طراح موضوع دستگیر و در تحقیقات به عمل آمده نامبردگان نیز به بزه انتسابی اعتراف و با حضور متهم های صحنه بازسازی گردید.

وی گفت: متهم های دستگیر شده اذعان داشتند قبل از تصادف شخص ه- م را از ناحیه صورت و رسول نویدی نیز از ناحیه پا وی را بصورت کذایی مصدوم می کنند و سپس قرار بود پنج متر بعد از کوچه راننده خودرو با سرعت ترمز بزند و رد ترمز در زمین مشاهده شود.

هاتفی اظهار داشت: افرادی که بعداً دستگیر شده بودند قرار گذاشته بودند یک میلیون تومان به ه-م که به عنوان مصدوم نقش داشته و 400 هزار تومان به راننده خودرو و مابقی را نیز بین خود تقسیم کنند که پرونده امر پس از تکمیل به دادسرا معرفی و کلیه متهم ها با قرار قانونی روانه زندان شدند.