ثبت نام کارگاه آموزشی طرح "بوم ‌رنگ" در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح شامل کارگاه‌ های آموزشی با موضوعات خودآگاهی، مدیریت زمان و حل مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی، نشست‌های موضوعی با محوریت کتاب‌ها و فیلم‌های برجسته‌ بین‌المللی، همایش‌های عمومی با موضوعات دخترانه و پسرانه و همچنین گردش‌های دوستانه و کلاس‌های فوق برنامه‌ نجوم، خبرنگاری و دست‌سازه‌هاست.

براساس این گزارش، این طرح با هدف کوشش برای یافتن راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، برقراری ارتباط با نسل جوان و حمایت از آنان، ارتقاء سطح آگاهی و معرفت دینی و اجتماعی جوانان و همچنین بررسی مشکلات جوانان و تلاش برای حل آنان بسته‌های آموزشی خود را به ‌صورت ماهانه و فصلی به جوانان علاقه مند ارائه می‌دهد.

گفتنی است، این بسته‌ آموزشی‌ که توسط مؤسسه‌ خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی طراحی شده به همت شبکه‌ جوانان رضوی "شجر" ارائه خواهد شد.