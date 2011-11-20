  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

ثبت نام کارگاه آموزشی طرح "بوم ‌رنگ" در مشهد آغاز شد

ثبت نام کارگاه آموزشی طرح "بوم ‌رنگ" در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: ثبت نام کارگاه های آموزشی طرح "بوم ‌رنگ" در مؤسسه‌ جوانان آستان قدس رضوی در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح شامل کارگاه‌ های آموزشی با موضوعات خودآگاهی، مدیریت زمان و حل مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی، نشست‌های موضوعی با محوریت کتاب‌ها و فیلم‌های برجسته‌ بین‌المللی، همایش‌های عمومی با موضوعات دخترانه و پسرانه و همچنین گردش‌های دوستانه و کلاس‌های فوق برنامه‌ نجوم، خبرنگاری و دست‌سازه‌هاست.

براساس این گزارش، این طرح با هدف کوشش برای یافتن راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، برقراری ارتباط با نسل جوان و حمایت از آنان، ارتقاء سطح آگاهی و معرفت دینی و اجتماعی جوانان و همچنین بررسی مشکلات جوانان و تلاش برای حل آنان بسته‌های آموزشی خود را به ‌صورت ماهانه و فصلی به جوانان علاقه مند ارائه می‌دهد.

گفتنی است، این بسته‌ آموزشی‌ که توسط مؤسسه‌ خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی طراحی شده به همت شبکه‌ جوانان رضوی "شجر" ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1464135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها