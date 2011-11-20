ذوب آهن و فولاد ماهان با پیروزی آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مردان تیم ذوب آهن اصفهان روز شنبه مقابل کره جنوبی به برتری دست یافت. در گروه بانوان نیز تیم فولادماهان برابر تیم ملی مغولستان قرار گرفت که این دیدار نیز با برتری نماینده کشورمان به پایان رسید.
گسترش فولاد تبریز، دیگر نماینده ایران در این رقابتها، عصر امروز یکشنبه به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت.
رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی آسیا روز گذشته طی مراسمی رسمی در پکن افتتاح شد. این رقابتها با حضور 12 تیم از باشگاهها و نیز تیمهای ملی کشورهای مختلف آسیایی تا چهارم آذرماه ادامه خواهد داشت.
نظر شما