واشنگتن تايمز : اروپايي ها به عنان بيشتر از آمريكائيها احترام مي گذارند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، در اين نظر سنجي مشخص شد كه در آلمان و فرانسه و انگليس مردم به ترتيب 43، 35 و 30 درصد براي دبير كل كنوني سازمان ملل احترام ويژه قائل هستند.

اما عنان در ميان مردم آمريكا محبوبيت چنداني ندارد و طبق نظر مردم آمريكا، دبير كل سازمان ملل يازدهمين شخصيت مورد احترام در جهان مي باشد.

در آمريكا 23 درصد از مردم به جرج بوش احترام مي گذارند و جيمي كارتر 17 درصد از مردم را به خود جلب كرده است. در اين ميان كالين پاول نيز فقط از سوي 10 درصد از مردم آمريكا به عنوان شخصيتي قابل احترام عنوان شده است.

گفتني است نلسون ماندلا و دالاي لاما نيز به عنوان دو شخصيت ديگر جهاني در اروپا بسيار قابل احترام هستند.

نظر سنجي موسسه هريس نشان داد كه كشورهاي آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان اطلاعات بيشتري را نسبت به كشورهاي ديگر درباره برنامه توسعه هزاره سازمان ملل در دسترس مردم خود قرار مي دهند.

نظرسنجي هاي موسسه هريس معمولا نشان دهنده شكاف وجود ميان آمريكا و اروپا است.

در حال حاضر كوفي عنان دبير كل سازمان ملل از سوي منابع رسمي آمريكا به شدت مورد انتقاد است و كنگره آمريكا به تازگي و در پي انتشار اخبار مربوط به رسوايي برنامه نفت در برابر غذا خواهان استعفاي وي شده است.

اما عنان با رد اين خواسته كنگره آمريكا تمام اتهامات را واهي خوانده و اعلام كرد كه مسئله برنامه نفت در برابر غذا را كاملا بررسي خواهد كرد و در سمت خود باقي خواهد ماند.

به نظر مي رسد مردم آمريكا تحت تاثير اين تبليغات منفي منابع رسمي كشور خود قرار گرفته اند.