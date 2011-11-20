فردا؛ آخرین مهلت انتخاب اولویت در تکمیل ظرفیت فراخوان جذب هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان جذب هیئت علمی تا فردا 30 آبان فرصت دارند اولویت های خود را برای مرحله تکمیل ظرفیت فراخوان جذب هیئت علمی و افرادی که به مصاحبه دعوت نشده اند، انتخاب کنند.

پیش از این مهلت نیازهای اعلام نشده دانشگاهها برای جذب هیئت علمی در فراخوان نخست تا 25 آبان ماه تمدید شده بود.

فراخوان نوبت دوم جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور در سال جاری از 16 آذرماه به مناسبت روز دانشجو آغاز می شود و از نیمه نخست بهمن ‌ماه تا 30 بهمن ماه لیستها برای دانشگاهها ارسال و بررسی پرونده ‌ها توسط دانشگاهها آغاز می‌شود.