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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

فراخوان دوم 16آذر منتشرمی شود؛

فردا؛ آخرین مهلت انتخاب اولویت در تکمیل ظرفیت فراخوان جذب هیئت علمی

فردا؛ آخرین مهلت انتخاب اولویت در تکمیل ظرفیت فراخوان جذب هیئت علمی

مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم آخرین فرصت برای انتخاب اولویت در مرحله تکمیل ظرفیت فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان جذب هیئت علمی تا فردا 30 آبان فرصت دارند اولویت های خود را برای مرحله تکمیل ظرفیت فراخوان جذب هیئت علمی و افرادی که به مصاحبه دعوت نشده اند، انتخاب کنند.

پیش از این مهلت نیازهای اعلام نشده دانشگاهها برای جذب هیئت علمی در فراخوان نخست تا 25 آبان ماه تمدید شده بود.

فراخوان نوبت دوم جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور در سال جاری از 16 آذرماه به مناسبت روز دانشجو آغاز می شود و از نیمه نخست بهمن ‌ماه تا 30 بهمن ماه لیستها برای دانشگاهها ارسال و بررسی پرونده ‌ها توسط دانشگاهها آغاز می‌شود.

کد مطلب 1464142

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