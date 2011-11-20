محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش مجدانه مسئولان ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با پیگیری مدیر عامل صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌ نگاران، تعدادی از فعالان فرهنگی مسجد و کتابداران مساجد از بیمه تامین اجتماعی بر خوردار می‌شوند.



فوقی با اشاره به در اولویت بودن مدیران و کتابداران کتابخانه‌های مساجد، عنوان کرد: مدیران کانون‌های تخصصی و کتابداران دانش آموخته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی که از مراکز معتبر مدرک رسمی دریافت کردند در اولویت هستند.



وی اضافه کرد: مدیرانی که در دوره‌های آموزشی، جشنواره‌ها و برنامه‌ها شرکت کردند، کسانی که حافظ قرآن هستند، کسانی که تحصیلات عالیه کارشناسی و یا بالاتر باشند، صاحب اثر تالیفی یا هنری هستند از اولویت‌های در نظر گرفته شده برای بیمه شدن هستند.



این مسئول اظهار داشت: میزان حق بیمه 18 در صد حقوق پایه سالانه اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است که بر اساس توافقات صورت گرفته با صندوق هنرمندان،10 درصد آن توسط صندوق و هشت درصد بقیه توسط بیمه گذار پرداخت می‌شود.



وی افزود: کتابداران باید روزانه بیش از چهار ساعت و حداقل چهار روز در هفته در کتابخانه فعالیت داشته و حداکثر سن افراد متقاضی بیمه برای برادران 50 سال و خواهران 45 سال است.



فوقی تصریح کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران مراجعه کنند.