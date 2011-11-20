میزگردی از تفکرات آزاد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعری اخیر مجموعه‌ای است از 56 قطعه شعر کوتاه و بلند که عمدتاً در قوالب سپید و نیمایی سروده شده‌اند.

این شعرها، سروده‌های یکسال اخیر بهنام فرخی است و در فاصله اردیبهشت 80 تا اردیبهشت 90 سروده شده‌اند.

یکی از شعرهای این مجموعه را با هم می‌خوانیم:

چپ – راست

راست – چپ

‌آدم‌هایی را می‌بینی که افکار و اعتقاداتشان

شبیه اسکناس‌هایی کاملاً دستمالی شده و رنگ و رو رفته

انسان‌هایی که تنها جهت اطلاع‌ به دنیا آمده‌اند

و هیچ ارزش و اعتبار دیگری ندارند

من بدبین نیستم!

آنها که اهل مطالعه‌اند حرفهایم را خوب می‌فهمند

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