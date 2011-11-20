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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

میزگردی از تفکرات آزاد منتشر شد

میزگردی از تفکرات آزاد منتشر شد

سروده‌های یکسال اخیر بهنام فرخی در کتابی با عنوان «میزگردی از تفکرات آزاد» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعری اخیر مجموعه‌ای است از 56 قطعه شعر کوتاه و بلند که عمدتاً در قوالب سپید و نیمایی سروده شده‌اند.

این شعرها، سروده‌های یکسال اخیر بهنام فرخی است و در فاصله اردیبهشت 80 تا اردیبهشت 90 سروده شده‌اند.

یکی از شعرهای این مجموعه را با هم می‌خوانیم:

چپ – راست

راست – چپ

آدم‌هایی را می‌بینی که افکار و اعتقاداتشان

شبیه اسکناس‌هایی کاملاً دستمالی شده و رنگ و رو رفته

انسان‌هایی که تنها جهت اطلاع‌ به دنیا آمده‌اند

و هیچ ارزش و اعتبار دیگری ندارند

من بدبین نیستم!

آنها که اهل مطالعه‌اند حرفهایم را خوب می‌فهمند

کتاب 108 صفحه‌ای «میزگردی از تفکرات آزاد» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 2950 تومان از سوی انتشارات بوتیمار راهی بازار شده است.

کد مطلب 1464147

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