میزگردی از تفکرات آزاد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعری اخیر مجموعهای است از 56 قطعه شعر کوتاه و بلند که عمدتاً در قوالب سپید و نیمایی سروده شدهاند.
این شعرها، سرودههای یکسال اخیر بهنام فرخی است و در فاصله اردیبهشت 80 تا اردیبهشت 90 سروده شدهاند.
یکی از شعرهای این مجموعه را با هم میخوانیم:
چپ – راست
راست – چپ
آدمهایی را میبینی که افکار و اعتقاداتشان
شبیه اسکناسهایی کاملاً دستمالی شده و رنگ و رو رفته
انسانهایی که تنها جهت اطلاع به دنیا آمدهاند
و هیچ ارزش و اعتبار دیگری ندارند
من بدبین نیستم!
آنها که اهل مطالعهاند حرفهایم را خوب میفهمند
کتاب 108 صفحهای «میزگردی از تفکرات آزاد» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 2950 تومان از سوی انتشارات بوتیمار راهی بازار شده است.
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