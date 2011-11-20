مجید عکاف‌زاده، یکی از کارگردانان فیلم تلویزیونی "به همین نزدیکی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به سفارش صدا و سیمای مرکز اصفهان ساخته شده است. پیش تولید این تله فیلم 20 روز طول کشید و 19 روز تصویربرداری انجام شد.

این کارگردان با بیان اینکه این فیلم مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی را پشت سر گذاشته است، ابراز داشت: تله فیلم "به همین نزدیکی" در حال حاضر تحویل مرکز سیمای استان ها شده است و به زودی پخش خواهد شد.

وی اظهار داشت: در زندگی شهری امروز آنچه بیشتر از رسانه‌های جمعی می‌بینیم تاثیر گرفته از حال وهوای زندگی شهری‌ است. در اکثر فیلم‌هایی که از رسانه ملی پخش می‌شود فضای قصه در محیط های شهری و با هنرپیشه‌های شناخته شده اتفاق می‌افتد که دلیل آن هم سهولت و سرعت در تولید این گونه آثار است، اما در فیلم تلویزیونی "به همین نزدیکی" داستان در محیطی روستایی و با استفاده از بازیگران محلی و بعضا اهالی همان محل اتفاق می‌افتد.

این کارگردان ادامه داد: در این تله فیلم قصه دو برادر به نام‌های ابراهیم 10 ساله واسماعیل 8 ساله روایت می‌شود که تصمیم می‌گیرند برای شفای پای اسماعیل که به صورت مادرزادی فلج است به اتفاق یکی از همکلاسی‌های اسماعیل به نام حجت به امامزاده‌ای که در فاصله نسبتاً دور از آبادی ومنطقه کوهستانی واقع شده بروند.

عکاف زاده بیان داشت: آنها تصمیم می‌گیرند برای کوتاه ترشدن مسیراز بیراهه و بدون اطلاع دیگران به امامزاده بروند، از سوی دیگر دکتر آبادی که به همراه همسرش برای سرکشی آمده‌اند، تصمیم می‌گیرند سری هم به امامزاده بزنند. کم کم هوا بارانی می شود و آنها به توصیه متولی امامزاده به دلیل شدت باران تصمیم می گیرند شب را در آنجا بمانند، تلاش بچه‌ها برای رسیدن به امامزاده ماجراهایی را ایجاد می‌کند که داستان فیلم را به جلو می‌برد.

وی با اشاره به اینکه این تله فیلم در فضایی روستایی و با استفاده از مکان‌های واقعی و ساده تولید شده تا به روانی و یکدستی قصه کمک کرده باشد، گفت: این یکدستی حتی در دکوپاژ و قاب بندی برای ایجاد پلان‌های قصه که با کمک گرفتن از فضاها و طبیعت بکر منطقه‌ داران و روستای حصور که داستان در آن اتفاق می‌افتد، دیده می‌شود.

در این تله فیلم بازیگرانی همچون عاطفه نریمانی، محمد نصرالهی، فتانه ابراهیمی، محمد سهرابی، سجاد دادگسترنیا، مهدی حیدری، مصطفی مهدوی، زنده یاد غلامرضا صنیعی و... جمعی از اهالی و مردمان شهرستان داران و دامنه و روستای زیبای حصور به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل تولید این تله فیلم عبارتند از نویسنده: مهدی قاسمی، بازنویسی: مجید عکاف‌زاده، تصویربردار: حفیظ الله قاسمی، صدابردار: شهرام پناهی، تدوین و صداگذاری: سید حسن حسینی، موسیقی: هومن همامی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محسن هاشمی.