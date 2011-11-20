40 هزار جلد کتاب به مدارس و کتابخانه های استان زنجان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدری صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه نشر استان زنجان گفت: به مناسبت نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامه های مختلفی در سطح استان زنجان برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف نامگذاری این هفته به عنوان هفته کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، افزود: تقویت بنیه فرهنگی کشور، توسعه، هدایت و رونق اقتصادی کشور، تشویق مردم به کتاب خوانی، کمک به حل مشکلات حوزه چاپ و نشر کتاب، تجهیز کمی و کیفی کتابخانه ها و افزایش ظرفیت های فرهنگی کشور برخی از اهداف نام گذاری هفته کتاب است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به برنامه های انجام شده به مناسبت هفته کتاب در سطح استان زنجان اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری نمایشگاه های کتاب در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح استان، برگزاری مسابقه عکس تحت عنوان " کتابخانه و کتابخوانی از منظر دوربین " و اهدای بیش از 40 هزار جلد کتاب به مدارس و کتابخانه های استان برخی از برنامه های انجام شده در این هفته است.

ذوالقدری هماهنگی و اعزام جمعی از نویسندگان استان زنجان به نمایشگاه کتاب تهران، پیگیری و اجرای نمایشگاه بزرگ کتاب در زنجان و تجلیل از فعالانحوزه چاپ و نشر کتاب را از دیگر اقدامات انجام شده در طول هفته کتاب عنوان کرد.

ذوالقدری از چاپ و رونمایی کتاب "زنجان گنجینه ای ناشناخته" خبر داد و گفت: این کتاب برای نخستین بار با هدف شناساندن تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی، اقتصادی و تاریخی استان زنجان به زودی چاپ و رونمایی خواهد شد.