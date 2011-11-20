احتمال یخ زدگی معابر در قم

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ‌بارندگی که از شب گذشته در قم آغاز شده است تا امشب همچنان تداوم خواهد داشت.



وی افزود: بارش باران از شب گذشته تا کنون ۱۶ میلی متر بوده است.



وی ادامه داد: این بارندگی‌ها ناشی از سیستم بارش زایی است که از شمال غرب وارد کشور شده و در استان قم نیز تاثیرگذار بوده است.



مدیرکل هوا‌شناسی قم ضمن پیش بینی کاهش دما برای فردا ادامه داد: فردا دمای هوا در استان قم ۴ الی ۵ درجه کاهش خواهد داشت که این امر موجب یخ زدگی سطح معابر خوامی شود.



وی ضمن توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی بیان کرد: افراد مسن تا جایی که امکان دارد صبح زود از تردد در معابر پرهیز کنند و کودکان نیز باید لباس مناسب و گرم استفاده کنند.