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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

زارع خبر داد:

احتمال یخ زدگی معابر در قم

احتمال یخ زدگی معابر در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هوا‌شناسی استان قم از احتمال یخ زدگی سطح معابر فردا در قم خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ‌بارندگی که از شب گذشته در قم آغاز شده است تا امشب همچنان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: بارش باران از شب گذشته تا کنون ۱۶ میلی متر بوده است.

وی ادامه داد: این بارندگی‌ها ناشی از سیستم بارش زایی است که از شمال غرب وارد کشور شده و در استان قم نیز تاثیرگذار بوده است.

مدیرکل هوا‌شناسی قم ضمن پیش بینی کاهش دما برای فردا ادامه داد: فردا دمای هوا در استان قم ۴ الی ۵ درجه کاهش خواهد داشت که این امر موجب یخ زدگی سطح معابر خوامی شود.

وی ضمن توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی بیان کرد: افراد مسن تا جایی که امکان دارد صبح زود از تردد در معابر پرهیز کنند و کودکان نیز باید لباس مناسب و گرم استفاده کنند.

کد مطلب 1464159

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