سعیدی به مهر خبر داد: سه میلیارد تومان اعتبار به میراث فرهنگی کرمان اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: از مجموع 453 میلیارد ریال اعتباری که باید بین دستگاههای اجرایی تقسیم می شد، سه میلیارد و 200 میلیون تومان از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان به میراث فرهنگی اختصاص یافت.