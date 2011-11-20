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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

سعیدی به مهر خبر داد:

سه میلیارد تومان اعتبار به میراث فرهنگی کرمان اختصاص یافت

سه میلیارد تومان اعتبار به میراث فرهنگی کرمان اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: از مجموع 453 میلیارد ریال اعتباری که باید بین دستگاههای اجرایی تقسیم می شد، سه میلیارد و 200 میلیون تومان از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان به میراث فرهنگی اختصاص یافت.

بهنام سعیدی با اشاره به برگزاری جشنواره کلوت های شهداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون در کرمان هیچ برنامه ای حول محور جاذبه های گردشگری کرمان با سبک و سیاق این جشنواره برگزار نشده است.

وی گفت: طی سال جاری توزیع اعتبارات توسط فرمانداری ها انجام شد که در اعتباراتی که اختصاص داده ایم، اولویتهایی را در نظر گرفته ایم.

سعیدی ادامه داد: بخشی از این اولویت ها در راستای تقویت صنعت گردشگری در استان کرمان اختصاص یافته است.

فرماندار کرمان بیان داشت: بعد از برگزاری جشنواره کلوت های شهداد، برنامه ریزی لازم برای برگزاری جشنواره ای در ارگ راین انجام خواهد شد.

سعیدی ادامه داد: برای هر دو جشنواره فوق، اعتبارات لازم پیش بینی شده است.
 

کد مطلب 1464163

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