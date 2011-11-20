سه میلیارد تومان اعتبار به میراث فرهنگی کرمان اختصاص یافت

بهنام سعیدی با اشاره به برگزاری جشنواره کلوت های شهداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون در کرمان هیچ برنامه ای حول محور جاذبه های گردشگری کرمان با سبک و سیاق این جشنواره برگزار نشده است.
وی گفت: طی سال جاری توزیع اعتبارات توسط فرمانداری ها انجام شد که در اعتباراتی که اختصاص داده ایم، اولویتهایی را در نظر گرفته ایم.
سعیدی ادامه داد: بخشی از این اولویت ها در راستای تقویت صنعت گردشگری در استان کرمان اختصاص یافته است.
فرماندار کرمان بیان داشت: بعد از برگزاری جشنواره کلوت های شهداد، برنامه ریزی لازم برای برگزاری جشنواره ای در ارگ راین انجام خواهد شد.
سعیدی ادامه داد: برای هر دو جشنواره فوق، اعتبارات لازم پیش بینی شده است.
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