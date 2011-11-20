نویسندگان و ناشران تاجر عامل رنج جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد محدثی، شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان کتاب و کتابخوانی استان قم که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد گفت: مهمترین مسئله در امر کتابخوانی و مطالعه این است که باید به آن به عنوان یک کار فرهنگی و نه تجاری و سودآور و ایجاد اشتغال نگاه کنیم.



وی ادامه داد: متأسفانه نویسندگان و ناشرانی داریم که تاجرند و این موضوع عامل رنج جامعه است زیرا کتبی عرضه می‌کنند که خریدار دارد و به محتوا توجهی ندارند.



محدثی بیان داشت: در مدارس و مساجد ما کتاب زیاد دیده می‌شود اما یکی از نقص‌ها این است که کتاب جدید به دردبخور کمتر وجود دارد.



وی افزود: بالابودن آمار کتابخانه و کتاب، مشکل کم خوانی کتاب را حل نمی‌کند؛ و کمیت نباید میزان ارزشگذاری کتابخانه باشد بلکه باید به کیفیت توجه کنیم از این رو داشتن نگاه فرهنگی به مقوله کتاب بسیار ضروری است.



وی اظهار داشت: باید یارانه و بودجه خرج کنیم تا برخی کتاب‌هایی که خیلی پر فروش هم نیستند اما مفید و ارزشمند هستند چاپ و در دسترس علاقمندان قرار گیرد.



کار فرهنگی نباید تنها بر اساس ذائقه مخاطب انجام شود



این نویسنده و محقق حوزوی با اشاره به نگاه بیمارستانی و رستورانی به مسایل فرهنگی تصریح کرد: نگاه رستورانی این است که هر چه مشتری بخواهد در اختیار او قرار دهیم اما نگاه بیمارستانی این است که چیزهایی را تجویز کنیم که ممکن است به مذاق بیمار خوشایند هم نباشد.



وی تاکیدکرد: در مسائل فرهنگی باید ترکیبی از این دو نوع نگاه را داشته باشیم و هم کتاب‌های مفید تولید کنیم ولو اینکه مشتری زیادی هم نداشته باشد و در عین حال باید کتب جذاب نوشته شوند.



محدثی ظرفیت کتاب و مطالعه در کشور را ظرفیت بسیار بالایی دانست و بیان داشت: اگر چنین ظرفیتی و شرایطی در اختیار معاندان و مخالفان ما بود همه توان خود را برای تغییر افکار مردم به کار می‌بردند تا نیرو و یارگیری کنند.



توزیع کتاب در کشور در دست ضد انقلاب است



وی افزود: متأسفانه توزیع کتاب در کشور در دست ضد انقلاب است زیرا بدآموزترین کتابها در اندک زمانی در سراسر کشور توزیع می‌شود اما مفیدترین آثار سال‌ها طول می‌کشد تا به کتابخانه‌های کشور وارد شود.



محدثی با تأکید بر نگاه عمیق‌تر و جدی‌تر فرهنگی به کتاب و مطالعه تأکید کرد: انس رهبر معظم انقلاب اسلامی با کتاب باید برای همه جوانان و مردم الگو باشد زیرا ایشان در شمار یکی از پرمطالعه ترین افراد کشور هستند و در همه زمینه‌ها مطالعه دارند.



وی ادامه داد: باید انس با مطالعه رهبر معظم انقلاب اسلامی را بزرگنمایی و الگوسازی کنیم تا جوانان و نوجوانان در این زمینه هم مانند ابعاد دیگر از ایشان الگو بگیرند.



محدثی همچنین بر قرار دادن هدیه کتاب در سبد اهدای خانوارها تأکید کرد.

