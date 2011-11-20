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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

در ادامه اعتراضات؛

700 نیروی ارتش یمن به صف انقلابیون پیوستند/ توزیع بیانیه در میدان التغییر

700 نیروی ارتش یمن به صف انقلابیون پیوستند/ توزیع بیانیه در میدان التغییر

در ادامه اعتراضات مردم یمن علیه رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح شب گذشته 700 تن از نیروهای گارد ریاست جمهوری و امنیت مرکزی این کشور به صف انقلابیون پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتد پرس اینترنشنال، شب گذشته (شنبه) 700 نیروی گارد ریاست جمهوری یمن و امنیت مرکزی این کشوربه صف انقلابیون در میدان التغییر صنعا پیوستند که اصلی ترین خواسته آنها کناره گیری عبدالله صالح از قدرت است.

نیروهای امنیتی در بیانیه ای که در میدان التغییر توزیع شد اعلام کردند: ما بر عدم مشارکت در خونریزی ملت یمن و کشتار آنها در شهرهای تعز، صنعا و ارحب تاکید می ورزیم.

خاطرنشان می شود با گذشت قریب به 9 ماه از اعتراضات مردم یمن همچنان درگیریها میان انقلابیون و نیروهای هوادار رژیم صالح در استانهای مختلف ادامه دارد.

کد مطلب 1464166

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