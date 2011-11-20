شبکه اجتماعی دوستداران کتاب در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین علوی صبح یکشنبه در حاشیه مراسم هفته کتاب، با بر شمردن دلایلی از جمله محدودیت در تخصیص زمان و منابع مالی به عنوان عللی در پایین بودن سطح مطالعه و یا حتی عدم مطالعه، اظهار داشت: با در نظر گرفتن این طرح و با کمک دستگاه‌ها که بخش عمده مردم در آنها فعال هستند، در نظر داریم با بکارگیری رابطان، این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: این طرح قرار است با در نظر گرفتن سه محور دانش‎آموزی و دانشجویی، ادارات و محلات کار خود را شروع کند.



علوی افزود: برای انجام مراحل آغازین این طرح، وارد آموزش و پرورش شدیم، به این صورت که قرار است در هر کلاس یک نفر رابط داشته باشیم که این شخص همکلاسی‌های خود را با روش‌های مختلف از جمله مسابقه، نیازسنجی مطالعاتی، نشریه و ... درگیر کتاب کند.



وی تصریح کرد: در فضای ادارات با چند اداره کل تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص ایجاد کردیم که آنها باید در ادامه، رابط استانی و شهرستانی خود را اعلام کنند.



مدیرکل کتابخانه‌های استان گلستان همچنین از رونمایی سایت golestanbook.com خبر داد و افزود: قرار است در این سایت تمام منابع کتابخوانی را قرار دهیم.



علوی افزود: براساس کار پیمایشی انجام شده توسط شورای فرهنگ عمومی کشور با جامعه آماری 17 هزار نفر و براساس شاخص های جدید، سرانه مطالعه درکل کشور افزایش یافته است.



وی بابیان اینکه در حال حاضر سرانه مطالعه در کشور 76 دقیقه است که این سرانه در استان گلستان حدود 60 دقیقه است، گفت: مطالعه غیردرسی، مطالعه در فضای مجازی، مطالعه نشریات، مطالعه روزنامه‎ها و مطالعه قرآن و ادعیه، پنج شاخص جدید در تعیین سرانه مطالعه در کشور است.



علوی اضافه کرد: برای رسیدن سرانه مطالعه استان گلستان به میانگین سرانه کشور و نیز تحقق سند چشم‎انداز 20 ساله توسعه کشور، نیاز به عزم ملی و استانی و نیز ترویج نهضت مطالعه مفید در جامعه داریم.



وی افزود: در هفته بزرگداشت کتاب و کتابخوانی برنامه‎های متنوعی در سطح استان و نیز شهرستان‎های گلستان برگزار شد.