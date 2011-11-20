توافق شهرداری با 53 درصد مالکان بزرگراه امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی شهردار منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر 185 ملک در پروژه امام علی(ع) خریداری شده و بیش از 24 هزار متر مربع عرصه تملک شده است.

وی افزود: پیرو دستور شهردار تهران مبنی بر تملک باقیمانده املاک معارض در بزرگراه امام علی (ع)، تا پایان سال جاری تمامی املاک معارض در این بزرگراه تملک می شود.

شهردار منطقه 8 اظهار کرد: طرح احداث بزرگراه امام علی (ع) از سال 85 آغاز شده و تا کنون از مجموع کل معارضین، در صد کمی از پلاکهای مربوطه تملک شده و بالغ بر 735 معارض دیگر بایستی تملک گردد.

شادالوئی گفت: تملک املاک معارض در قالب 4 بلوک از مسیل باختر آغاز و تا سبلان شمالی ادامه دارد.

شهردار منطقه 8 گفت: با تشکیل ستاد تعریض بزرگراه امام علی (ع) در این منطقه از خرداد ماه سال جاری تملک املک معارض در بزرگراه امام علی(ع) آغاز شده وبا ارسال دعوتنامه به مالکین واقع در طرح، ابلاغ و از شهروندان محدوده دعوت به عمل آمده تا با مراجعه به ستاد نسبت به تشکیل پرونده جهت توافق با شهرداری اقدام کنند.