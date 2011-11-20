متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی در البرز اقدام کنند

محمود محمد حسن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: یکی از مدارک مورد نیاز برای دریافت وام مشاغل خانگی، داشتن مدرک فنی و حرفه ای است که متقاضیان فقط تا پایان سال فرصت دارند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ادواری این سازمان برای اخذ مجوز مشاغل خانگی قادام کنند. شرکت کنند.

وی گفت: متقاضیان برای رفع این مشکل می توانند در فاصله اول تا 20 دی ماه با مراجعه به سامانه advari.irantvto.ir بدون شرکت در کلاس در آزمون ادواری شرکت کنند.

محمد حسن با بیان اینکه این آزمون دومین آزمونی خواهد بود که در نیمه دوم سال جاری در استان البرز برگزار می شود، یادآور شد: آزمون اول هفته گذشته برگزار شد.

این مسئول زمان برگزای آزمون دوم که متقاضیان برای دریافت مجوز مشاغل خانگی باید در آن شرکت کنند را 14 بهمن عنوان کرد.

متقاضیان بی سواد هم مجوز دریافت می کنند

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کشور همچنین از ایجاد تمهیداتی برای متقاضیان بی سواد خبر داد و افزود: این افراد که دارای مهارت کاری در حرفه خودشان هستند می توانند بدون شرکت در آزمون تئوری، مجوز کسب راه اندازی کسب کار خانگی دریافت کنند.

به ادارات شهرستان تفویض اختیار شده است

محمد حسن همچنین از تفویض اختیار دریافت مجوز مشاغل خانگی به ادارات فنی و حرفه ای شهرستانهای استان خبر داد و گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز فنی و حرفه ای شهرستان محل سکونت خود، مدارکشان را تحویل داده و مجوز دریافت کنند.

وی اظهار داشت: این موضوع مسئله مهمی بود که با اجرایی شدن آن دیگر نیازی نسیت افراد برای دریافت مجوز مشاغل خانگی به دفتر سازمان مرکزی فنی و حرفه ای مرکز استان مراجعه کنند.