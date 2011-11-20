به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در حاشیه نمایشگاه توانمندی های کمیته امداد امام خمینی که در مجلس شورای اسلامی برپا شده است در خصوص فعالیت های کمیته امداد امام خمینی گفت: این کمیته بر اساس مسئولیت اسلامی ایجاد، و مخاطب آن افرادی هستند که نیاز به خدمات مختلف دارند.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی باید همواره مورد تکریم و حمایت نهادهای مختلف و قوای سه گانه باشد تا بتواند نیازهای افراد تحت حمایت خود را برطرف کند و خدمات بهتر ارائه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایشگاه برپا شده در مجلس نشان می دهد جهت گیری کمیته امداد برای رسیدن به اهداف درست بوده و و آنها از خدمات اولیه و افراد نیازمند تا کمک به دانش آموزان و دانشجویان و اشتغال برای نیازمندان را در دستور کار قرار دارند.

وی تأکید کرد: بر اساس گزارش مدیران کمیته امداد در سال جاری برای یکصد هزار نفر در این نهاد انقلابی شغل ایجاد شده و این افراد توانسته اند از زیر پوشش کمیته امداد خارج شوند که این بسیار مطلوب است.

لاریجانی با بیان اینکه مجلس رویکرد کمیته امداد امام خمینی را مورد حمایت قرار می دهد، گفت: در سال جاری تلاش کردیم بودجه بخش اشتغال زایی کمیته امداد را تقویت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص قطعنامه اخیر آژانس درباره فعالیت های اتمی ایران گفت: گزارش اخیر آمانو از فعالیت های هسته ای ایران، مغلوط و غیر واقعی بود و آژانس هم بر اساس این گزارش اشتباه قطعنامه صادر کرد.

وی تصریح کرد: معتقدم آژانس برای روابط با ایران مسیر اشتباهی را در نظر گرفته است و ما باید با اطلاع رسانی دقیق موضوع را برای جهانیان روشن کنیم.

لاریجانی با تأکید بر اینکه از گذشته هم قرار بود ایران به همان میزان که مسیر را شفاف می کند، غربیها هم موضوع هسته ای ایران را عادی کنند، گفت: ظاهراً این گونه شده است که هر مقدار همکاری ایران بیشتر شد آنها به جای عادی سازی در مسیر متضاد حرکت کردند.

لاریجانی ادامه داد: باید در کشورمان در خصوص رفتار آژانس تصمیم گیری دقیقی صورت بگیرد به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مأمور شده است تا رفتار و همکاری با آژانس انرژی اتمی را بررسی و چگونگی ارتباط با این نهاد را مورد تجدید نظر قرار دهد.

لاریجانی همچنین در پاسخ به این سوال که چه مقدار بحث تجدید نظر ایران در رابطه با آژانس جدی است و آیا ممکن است بازنگری در ادامه همکاری ایران و آژانس صورت بگیرد، گفت: کمیسیون امنیت ملی باید موضوع را رصد کند و به همان میزان که آنها از مسیر اساسنامه آژانس جدا می شوند ما حق داریم موضوع تجدید نظر در رابطه با آژانس را بررسی و تعریف مجددی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر آژانس انرژی اتمی بخواهد ضوابط و مسئولیت ها را زمین بگذارد نباید انتظار داشته باشد دیگران هم همراهی کنند.

وی در پاسخ به سوال در خصوص مصوبه مجلس برای حقوق مدیران سیاسی گفت: این مصوبه به نظرم مصوبه خوبی نیست و در مجلس موضوع دقیقاً روشن نشد.

لاریجانی ادامه داد: به آقای باهنر هم گفتم باید مسئله در صحن مجلس بهتر باز می شد و خود وی هم به من گفت که با موضوع مخالف بود و تلاش هایی هم انجام داد اما این موضوع تصویب شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اصل این مصوبه در مجالس قبلی تصویب شده بود و تنها ایرادهایی به آن وارد که مجلس هشتم آن را تصویب کرد، گفت: مصوبه مجلس هشتم برای سازمان هایی بود که استثناء شده بودند لذا چیزی که رسانه ها به عنوان حقوق مادام العمر مدیران سیاسی مطرح شد، واقعی نیست.

وی با تأکید بر اینکه مصوبه حقوق مدیران سیاسی مربوط به مجلس هشتم نیز که در خصوص آن جوسازی می شود گفت: معتقدم این مصوبه سطح درگیری زیادی ندارد که برای آن قانون تصویب شود، حتی قانون گذشته هم باید اصلاح شود و لزومی ندارد که مجلس قانون جدیدی بگذارد.

وی در پایان تأکید کرد: تصمیم داریم که مصوبه قبلی در خصوص مدیران سیاسی را هم اصلاح کنیم تا موضوع به صورت کلی منتفی شود.