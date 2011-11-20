به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند.

براساس این مصوبه در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی و ایجاد تشکل های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یک پارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم کنند.

براساس تبصره یک این ماده اتاق‌ها موظف شدند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند وهمه تشکل‌‌های اقتصادی موظف شدند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.

براساس تبصره 2 نیز مقرر شد موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بررسی شکایات واصله به عهده اتاق‌ها است.