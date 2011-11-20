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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

با مصوبه مجلس؛

فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی تهیه می‌شود

فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی تهیه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتاق‌های بازرگانی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف کردند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند.

براساس این مصوبه در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی و ایجاد تشکل های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یک پارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم کنند.

براساس تبصره یک این ماده اتاق‌ها موظف شدند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند وهمه تشکل‌‌های اقتصادی موظف شدند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.

براساس تبصره 2 نیز مقرر شد موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بررسی شکایات واصله به عهده اتاق‌ها است.

کد مطلب 1464172

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