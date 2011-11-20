به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، طالب عبدالرشید امام جماعت نماز ظهر جمعه در جمع مسلمانان سخنرانی کرد و گفت که مسلمانان آمریکایی علاوه بر مسلمان بودن دارای ملیت آمریکایی هستند و از نظر فرهنگی در بسیاری موارد با آمریکاییها اشتراک عقیده دارند.

مسلمانان آمریکایی دیروز در میدان فولی نیویورک گردهم جمع شده و این تظاهرات را علیه تجسسهای پلیس برگزار کردند. آنها در شعارها و پلاکاردهایی که حمل می کردند پلیس را برای این تجسسها و جاسوسیها در مساجد، گروه های دانشجویی، رستورانهای خاورمیانه ای و تاکسیهایی که رانندگان مسلمان دارند محکوم کردند.

این پرونده از ماه گذشته پس از انتشار گزارش افشاگرانه آسوشیتدپرس درباره اعزام نیروهای پلیس نیویورک به جوامع اسلامی برای دنبال کردن زندگی روزمره آنها و نظارت بر مساجد و سازمانهای دانشجویی اسلامی منتشر شد.

این گزارش نشان می دهد نیروهای جاسوسی پلیس یک واحد جمعیت شناختی تشکیل داده و با استفاده از افسران لباس شخصی گروه های اسلامی را زیر نظر گرفته اند. این گزارش همچنین نشان می دهد که شورای شهر نیز "ری کلی" رئیس کمیسیون پلیس نیویورک را در جلسه ماه اکتبر خود مورد سرزنش قرار داده است.

در بررسی ها مشخص شد در تجسس های پلیس نیویورک، محله های مسلمان نشین مناطقی که مسجدی در آن فعال است به عنوان " نقاط حساس" یاد می شوند.

در این تظاهرات گروهی از وکلای انجمن وکلای ملی به عنوان فدراسیون غیر انتفاعی وکلا، فعالان حقوقی و دانشجویان حقوق نیز برای نظارت بر نحوه تعامل تظاهرکنندگان و پلیس حضور یافتند.

بینا احمد یکی از اعضای این انجمن گفت: جاسوسی دولتی بدون هیچ علتی نقض اصلاحیه چهارم قانون اساسی است، هیچ دلیلی برای جاسوسی در جامعه مسلمان وجود ندارد.

این اتهام برای نخستین بار نیست که متوجه دپارتمان پلیس نیویورک شده است. سپتامبر گذشته نیز سازمان سیا تحقیقاتی را با همکاری دپارتمان پلیس نیویورک برای جاسوسی از مسلمانان آمریکایی آغاز کرد.

در نیویورک 800 هزار مسلمان زندگی می کنند که این تعداد 10 درصد از جمعیت این شهر را تشکیل داده است. حدود 100 مسجد در نیویورک و پنج منطقه آن فعال هستند.