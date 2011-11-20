انعقاد تفاهم نامه گسترده همکاری میان آذربایجان شرقی و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، احد راشد در مورد اهداف سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله افزود: طبق هماهنگی با دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است در حاشیه سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله تبریز نشست های تخصصی ارگانهایی همچون دانشگاه تبریز، آب منطقه ای آذربایجان شرقی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، نظام مهندسی آذربایجان شرقی و انستیتو مقاوم سازی لرزه ای ایران با سفیر ژاپن در ایران برپا شده و تفاهم نامه های همکاری میان آذربایجان شرقی و سفارت ژاپن در موضوعات مرتبط به امضا هر دو طرف برسد.



وی در خصوص اهمیت حضور سفیر ژاپن در تبریز تصریح کرد: حضور سفیر ژاپن در تبریز از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که نشان دهنده عمق روابط ایران با سایر کشورها بخصوص در مقطع کنونی است.



مدیر کل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: آذربایجان شرقی همواره در جهت گسترش روابط با سایر کشورها جزو استانهای پیشقدم در سطح کشور بوده است و هم اکنون نیز حضور دو روزه سفیر ژاپن در تبریز نیز نشان دهنده اهمیت و تاثیر گذاری این استان در گسترش روابط بین المللی کشورمان است.



راشد یادآور شد: امضا تفاهم نامه های همکاری نباید از سوی مسئولان به عنوان یک اتفاق ساده تلقی شود بلکه باید پس از امضای این تفاهم نامه ها مسئولان به جد پیگیر مفاد آن بوده تا از تجربیات و تکنولوژی های ژاپنی ها در عرصه های مختلف استفاده کنند و زمینه های سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی با برگزاری نشست های آتی در ایران و ژاپن معرفی گردد.



وی تصریح کرد: رسانه ها نیز بایستی با آگاهی از اینگونه تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری بین المللی اجرای به موقع و سریع آنها را از مسئولان و دستگاههای ذیربط پیگیری کنند.



گفتنی است، سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله به عنوان یکی از پیش برنامه های چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، ششم آذر سال جاری توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی کشور و با همکاری دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در کلانشهر تبریز برگزار می شود.