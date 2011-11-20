آخرین وضعیت ساخت آزادراه تهران - شمال/ رایزنی با بخش خصوصی

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در باره آخرین وضعیت ساخت آزادراه تهران - شمال اظهارداشت: در حال حاضر قطعه 1 و 4 این آزادراه در حال ساخت است و بنیاد مستضعفان مسئولیت این بخش را برعهده دارد.

وی در رابطه با بخش های دیگر این آزادراه گفت: برای ساخت قطعه های 2 و 3 هم به دنبال رایزنی با بخش خصوصی هستیم تا در صورت توافق کلنگ زنی آن آغاز شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره حضور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در این پروژه بیان کرد: هیچ قراردادی با این قرارگاه و یا قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء برای ساخت آزادراه تهران - شمال وجود ندارد.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با مهر اعلام کرده است: آزاد راه تهران- شمال نسبت به طراحی قبلی افزایش ظرفیت خواهد یافت و پیش‌بینی سرعت خودروهای جدید در اصلاح طراحی این آزادراه صورت گرفته است.

پیل پایه افزوده است: از آنجایی که منطقه صعب‌العبور این پروژه هنوز دست نخورده باقی مانده است، بنابراین می‌توان تغییراتی را در طراحی پروژه اعمال کرد تا مطابق با نیاز مسافران و سرعت خودروها به اجرا برسد.

گفتنی است آزادراه تهران – شمال از غرب تهران یعنی تقاطع بزرگراه همت شروع و با عبور از ناحیه کن، سولقان، دوآب (شهرستانک)، گچسر و مرزن آباد به کمربندی چالوس - تنکابن متصل می‌شود. طول این آزاد راه در مجموع 121 کیلومتر و دارای دو خط عبور در هر باند و پیش‌بینی سه خط در فرازهای تند است.