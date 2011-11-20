نهضت حسینی و فرهنگ عاشورا باید برای مردم جهان تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی شنبه شب28 آبان ماه در دیدار با محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به وضعیت حساس جهان اسلام در شرایط فعلی اظهار داشت: امروز در کشورهایی که بیداری اسلامی ایجاد شده، ممکن است برخی کشورها الگوهای مناسبی نداشته و زمینه های انحراف ایجاد شود.

آیت الله سبحانی افزود: در برخی کشورها به دلیل فقدان رهبری، این ترس وجود دارد که برخی جریان ها به نام اسلام، خود را بر مردم تحمیل کنند و در این صورت مشکلات خاصی برای این کشورها ایجاد خواهد شد. ما باید الگوهای اسلامی درست را تا آنجا که ممکن است برای مردم در این کشورها تبیین کنیم.

وی همچنین خواهان گسترش ارتباطات فرهنگی بیشتر با برخی کشورها از جمله آذربایجان شد و گفت: با توجه به اینکه مردم آذربایجان متدین و بسیاری از آنها مقلد مراجع عظام شیعه هستند باید شرابط ارتباط فرهنگی با آنها برقرار شود.

این مرجع تقلید گفت: باید در موضوع اعزام مبلغان به کشورهای مختلف دقت شود و افراد زبان دان و آشنا به آداب و فرهنگ هر کشور، اعزام شود.

آیت الله سبحانی یادآرو شد: کتاب هایی که قرار است برای مخاطبان تألیف و ترجمه شود باید خلاصه و مفید باشد تا مطالعه آن از حوصله مخاطبان برآید.

محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این دیدار گفت: رویکرد اصلی سازمان ارتباطات تقویت امور دینی در عرصه بین الملل است.

وی معرفی فرهنگ عاشورای حسینی و ارتباطی که با بیداری اسلامی دارد، معرفی تفکر اسلام ناب و ترجمه کتاب های اسلامی از جمله نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به زبان های مختلف از دیگر مواردی ذکر کرد که سازمان ارتباطات نسبت به آنها اهتمام جدی دارد.