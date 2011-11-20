بیشترین آمار انجمنهای علمی در علوم انسانی/ تقدیر از برترین انجمنها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی صبح امروز یکشنبه در نشست خبری تشویق و ترغیب در زمینه توسعه دانش بومی، زمینه سازی برای خلاقیت های فردی و جمعی نسل جوان و شناسایی استعدادهای دانشجویان نوآور را از اهداف برگزاری این جشنواره نام برد و افزود: بر اساس برنامه ایجاد دانشگاه های تمدن ساز ایرانی - اسلامی لازم است تا اساس حرکت دانشگاه ها دانایی محور باشد از این رو جشنواره ملی حرکت می تواند دانشگاه ها را به این سمت سوق دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات برگزاری این جشنواره اظهار داشت: در این جشنواره ملی از انجمن های علمی برگزیده در حوزه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، تالیف و ترجمه کتاب و اختراع و نوآوری، همکاران برگزیده انجمن های علمی دانشجویی، انجمن های علمی دانشجویی افتخارآفرین و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حامی انجمن های علمی دانشجویی تقدیر می شود.

وی با اشاره به تعداد آثار ارسال شده به این جشنواره خاطر نشان کرد: در این دوره از جشنواره 11 هزار و 200 اثر به این جشنواره راه یافتند که از این تعداد 1340 اثر به مرحله ملی راه یافتند. از میان این تعداد در نهایت از 58 انجمن علمی، 58 انجمن قابل تقدیر و 22 نفر از دانشجویان برتر تقدیر به عمل می آید.

خواجه سروی همچنین با اشاره به ترکیب انجمن های علمی شرکت کننده در این دوره از جشنواره یادآور شد: از میان انجمن های شرکت کننده در این دوره از جشنواره، انجمن های مربوط به حوزه علوم انسانی با 477 انجمن دارای بیشترین فراوانی هستند و کمترین انجمن ها در حوزه هنر و معماری با 6 درصد است.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 14 درصد از میان انجمن های علوم پایه، 14 درصد از میان انجمن های کشاورزی، 23 درصد از میان انجمن های فنی و مهندسی و 9 درصد انجمن های شرکت کننده در این جشنواره از میان حوزه های میان رشته ای بودند.

به گزارش مهر، جشنواره ملی حرکت از 30 آبان تا 2 آذرماه برگزار می شود.