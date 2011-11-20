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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

یوپ هاینکس:

بازی بایرن مونیخ - دورتموند باید مساوی می‌شد

بازی بایرن مونیخ - دورتموند باید مساوی می‌شد

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ از شکست مقابل دورتموند ابراز تاسف کرد و گفت عادلانه ترین نتیجه برای این دیدار، تساوی بدون گل بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت‌های بوندس‌لیگا شنبه شب در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌ها با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه خانگی "آلیانس آره‌نا" مقابل دورتموند تن به شکست داد.

یوپ هاینکس در گفتگو با Bundesliga.de اظهار داشت: وقتی تیم شما مقابل تیمی مثل دورتموند بازی می کند باید خیلی فشار بیاورد، کاری که ما موفق به انجام آن نشدیم. ما نفهمیدیم که چطور ضرب آهنگ بازی را افزایش دهیم و موقعیت گلزنی خلق کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: بایرن تا پایان دیدار با دورتموند تنها دو بار موقعیت قطعی گلزنی داشت اما گل بدی دریافت کردیم. اگر نظر مرا بخواهید باید بگویم این بازی بهتر می بود که با تساوی بدون گل به پایان می رسید.

کد مطلب 1464184

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