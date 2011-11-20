به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در مسکو اعلام کرد: صبح روز یکشنبه 29 آبان آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید که برای یک سفر پنج روزه عازم روسیه شده است در فرودگاه مسکو مورد استقبال مهندس سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی، روشن حضرت عبیسف معاون شورای مفتیان روسیه و جمعی از رهبران شیعی مقیم مسکو قرار گرفت.

آیت الله نوری همدانی در این سفر با طلاب علوم دینی و مسلمانان و ایرانیان مقیم مسکو و اسلام شناسان و علمای دینی دیدار و گفتگو خواهد کرد .

در پاویون فرودگاه طی یک نشست کوتاه مهندس سجادی و دکتر ابراهیمی سفر آیت الله نوری همدانی به مسکو را گامی مهم در روابط مسلمانان و شیعیان روسیه با ایران دانستند .

روشن حضرت معاون شورای مفتیان نیز ضمن اعلام خیرمقدم از جانب عین الدین راویل مفتی روسیه، گزارشی از وضعیت مسلمانان روسیه ارائه کرد.

وی اظهار داشت: اکنون بعد از فروپاشی شوروی ما در روسیه از آزادی دینی برخوردار هستیم و مسلمانان در سراسر روسیه از جمله تاتارستان و قفقاز و دیگر مناطق مسجد دارند .

روشن حضرت گفت:‌ ما با رایزنی فرهنگی و سفارت ایران روابط دوستانه بسیار خوبی داریم و تا کنون نمایشگاههای مشترک قرآنی و سمینارهای بین المللی متعددی برگزار کرده ایم که آخرین آنها همایش مشترک حج بود که در تاتارستان برگزار شد .

وی یادآور شد:‌همچنین ما بسیاری از امامان جماعت خود را برای دوره های آموزشی به ایران اعزام کرده ایم.