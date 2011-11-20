به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار روز دوشنبه 30 آبان ماه در مسجد امام خمینی(ره) بازار برگزار می شود.

در این گردهمایی داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه بعنوان سخنران ویژه ابعاد طرح تحول اقتصادی و بحران مالی غرب را تبیین می کند.

این مراسم فردا از ساعت 9 صبح با حضور اعضاء جامعه انجمن های اسلامی اصناف بازار برگزار می شود.

بنابراین گزارش، هفته گذشته نیز اسدالله بادامچیان نماینده مجلس و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در خصوص جایگاه ولایت در نظام اسلامی، تهدیدهای غرب علیه ایران و اهمیت وحدت در جریان اصولگرا در گردهمایی هفتگی اصناف و بازار سخنرانی کرده بود.