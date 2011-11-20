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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

در گردهمایی اصناف و بازار؛

دانش‌جعفری ابعاد طرح تحول اقتصادی را تبیین می کند

دانش‌جعفری ابعاد طرح تحول اقتصادی را تبیین می کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار ابعاد طرح تحول اقتصادی را تبیین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار روز دوشنبه 30 آبان ماه در مسجد امام خمینی(ره) بازار برگزار می شود.

در این گردهمایی داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه بعنوان سخنران ویژه  ابعاد طرح تحول اقتصادی و بحران مالی غرب را تبیین می کند.

این مراسم  فردا از ساعت 9 صبح با حضور اعضاء جامعه انجمن های اسلامی اصناف بازار برگزار می شود.

بنابراین گزارش، هفته گذشته نیز اسدالله بادامچیان نماینده مجلس و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در خصوص جایگاه ولایت در نظام اسلامی، تهدیدهای غرب علیه ایران و اهمیت وحدت در جریان اصولگرا در گردهمایی هفتگی اصناف و بازار سخنرانی کرده بود.

کد مطلب 1464192

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