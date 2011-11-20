نمایش "کنار" در جشنواره تئاتر مقاومت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کُنار نوشته رئوف دشتی و به کارگردانی غلامرضا جهان پا از 30 آبان ماه جاری به مدت سه روز در جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت اجرا می شود.

کُنار با موضوع دفاع مقدس سرگذشت چهار زن را بازگو می کند که زندگی آنان در جریان آزادسازی خرمشهر دچار تغییرات فراوان شده است.

ندا اسدی، ندا محمدی، ندا کوهی، سحر رضوانی و غلامرضا جهان در این نمایش بازی می کنند.

میثم نویریان به عنوان طراح صحنه، دستیار کارگردان محمد بهاران، سرپرست گروه جواد اشکذری، طراح لباس محبوبه سلطانی، موسیقی امیر هاشمینیت، روابط عمومی مجید ظریف، مدیر صحنه شهاب افتخاری و مهدی بام پور دیگر عوامل این نمایش هستند.

داود رشیدی، سعید کشن فلاح، حسین مسافر آستانه، عبدالحی شماسی و امیر دژاکام داوری بخش نمایش های صحنه‌ای این جشنواره را بر عهده دارند.

سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در بخش های مسابقه صحنه ای، بین الملل، مسابقه آثارعروسکی و کودک و نوجوان، ویژه، خیابانی و تولید نمایشنامه و نمایشنامه خوانی از 28 آبان تا 3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار می شود.