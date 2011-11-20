جاده مرگ سرپل ذهاب - دالاهو باز هم قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۷ صبح یکشنبه در محور دالاهو به سرپل ذهاب حوالی "سرمیل" یک دستگاه تریلی حامل بار که از دالاهو به مقصد پرویز خان در تردد بود با یک دستگاه پیکان سواری برخورد کرد و تمام ۴ سرنشین خودرو سواری در دم جان باختند.

نیروهای امداد و نجات و پلیس بلافاصله در محل حاضر شدند و اجساد را به بیمارستان شهرستان دالاهو منتقل کردند.

کارشناسان علت این حادثه را، عرض کم جاده، سرعت زیاد تریلر و عدم کنترل آن توسط راننده و نبود فاصله مناسب با خودروی جلو، اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، محور کرند غرب به سرپل ذهاب و قصرشیرین به جاده مرگ موسوم شده است و از نظر آمار تلفات جاده ای بیشترین میزان مرگ و میر در تصادفات را به خود اختصاص داه است.