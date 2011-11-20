دو سوم اراضی منطقه 9 مشهد دارای شرایط بلند مرتبه سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گلمشکی اظهار کرد: با توجه به رشد مسکن منطقه 9 مشهد پر پتانسیل ترین حوزه شهرسازی است از این رو دو سوم این منطقه از شرایط بلند مرتبه سازی برخوردار است.

وی تصریح کرد: از مهمترین تاثیرات اقتصادی ساخت و سازهای بلند مرتبه، مصرف بهینه زمین، ارائه خدمات شهری در سطح مطلوب تر،صرفه جویی در احداث و نگهداری شبکه حمل ونقل درون شهری و در نتیجه کاهش هزینه های آن است.

وی گفت: احداث ساختمان های بلندمرتبه یکی از راهکارهای مهم برای کاهش ترافیک شهری و متمرکز شدن خدمات و همچنین کاهش آلودگی هواست و امروزه طبق اصول شهرسازی و معماری در بیشتر شهرهای مهم دنیا سیاست گذاری هایی برای احداث این نوع ساختمان ها انجام می شود.

گلمشکی ادامه داد: بلند مرتبه سازی بدلیل داشتن امتیازاتی از قبیـل اسـتفاده بیـشتر و بهتـر از سطح زمین در شهرها، تامین فضای باز و محیط زیست بهتر می تواند یکـی از راهکارهـای مـوثر در جهـت ارتقـاء کیفـی وضعیت مناطق متراکم و فرسوده شهری به شمار آید.

شهردار منطقه 9 اظهار داشت: در چند سال اخیر اقدام های مفیدی در خصوص بلند مرتبه سازی انجام شده و برای اولین بار در کشور، شهرداری مشهد با مشاوران طرح های شهری قرارداد بسته است.

گلمشکی در خصوص عوامل بی توجهی به مسئله بلند مرتبه سازی گفت: علت این که تا کنون بلند مرتبه سازی مورد توجه قرار نگرفته و تا حدودی زمان مناسب برای این کار از دست رفته این است که مدیران مسکن و شهرسازی نگاه جدی به بلند مرتبه سازی نداشته اند.

وی بلند مرتبه ساز را دارای شرایط خاص دانست و افزود: احداث بلند مرتبه ها از مراحل اولیه طراحی تا مراحل نهایی ساخت و اجرا نیازمند کار دقیق است و مسائلی همچون استفاده ار تکنولوژی بهروز و مدرن، سازه های جوابگوی بنا، مسائل محیط زیست، توجه به دید و منظر دربافت شهری و در داخل بنا، توجه به میزان مصرف انرژی در این ابنیه و رفاه ساکنین آن از مسائلی است که در عصر حاضر اهمیت دو چندانی پیدا می کند.