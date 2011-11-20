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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

تهران میزبان مسابقات شیرجه قهرمانی کشور شد

تهران میزبان مسابقات شیرجه قهرمانی کشور شد

مسابقات شیرجه قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از ششم آذر ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها در استخر مجموعه ورزشی آزادی و در سه رده سنی نوجوانان (12 و 13 سال)، جوانان (14 و  15سال) و (16 و 17 و 18سال) و رده سنی عموم (18 سال به بالا) برگزار خواهد شد.

طبق آیین نامه اعلام شده برای این رقابت‌ها، مسابقات تخته یک متر در تمامی رده‌های سنی روز یکشنبه 6 آذرماه برگزار می شود. همچنین مسابقات تخته 3 متر در تمامی رده‌های سنی روز دوشنبه هفتم آذرماه انجام خواهد شد. مسابقات سکو در تمامی رده‌های سنی روز سه شنبه 8 آذرماه و مسابقات شیرجه هماهنگ رده‌های سنی عموم و جوانان (16 و 17 و 18 سال) روز چهارشنبه 9 آذر برگزار می شود.

سرپرستی فنی و مسئولیت برگزاری مسابقات شیرجه قهرمانی قهرمانی کشور در گروه های سنی را امید حدیقی برعهده دارد.

تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات می توانند جهت آمادگی بیشتر از روز جمعه 4 آذرماه در استخر شیرجه مجموعه ورزشی آزادی تمرینات خود را برگزار کنند.
 
 

کد مطلب 1464203

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