موقعیت تیم بسکتبال با ویچر ایثار قم برای صعود به خطر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مرحله دوم از دور مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در گروه دوم در حالی برگزار شد که بسکتبالیست های جانباز و معلول ایثار قم در سه بازی متوالی مقابل رقبای خود تن به شکست دادند.



با برنامه ریزی فدراسیون ورزش های معلولان و جانبازان، این مرحله از رقابت ها به میزبانی کهریزک و با حضور تیم های بسکتبال با ویلچر مخابرات اصفهان، مرحوم روح الله داداشی (آسایشگاه کهریزک)، هیئت مرکزی و ایثار قم انجام شد.



در این رقابت ها تیم پیام ارتباطات اصفهان در دیداری حساس با حساب 70 بر 47 مغلوب تیم آسایشگاه کهریزک تهران شد، و هیئت مرکزی در جدال با تیم بسکتبال با ویلچر آسایشگاه کهریزک صدرنشین رقابت ها تن به شکست 70 بر 37 داد.



این در حالی است که تیم بسکتبال با ویلچر آسایشگاه کهریزک مدافع عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور در سومین بازی خود برابر تیم ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به برتری 91 بر 68 دست یافت تا صدرنشین بلامنازع این رقابت ها باشد.



در سایر دیدارها تیم متحول شده پیام ارتباطات اصفهان در جدال با تیم معلولان و جانبازان هیئت مرکزی به برتری 79 بر 72 دست یافت و در سومین مسابقه خود موفق به کسب برتری 77 بر 71 مقابل تیم معلولان و جانبازان ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم شد.



همچنین بسکتبالیست‌های جانباز و معلول ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در سومین مسابقه خود برابر تیم معلولان و جانبازان هیئت مرکزی ناباورانه تن به شکست 69 بر 58 داد تا ناکامی هایش در این رقابت ها کامل شود.



بدین ترتیب در پایان دومین مرحله از دور مقدماتی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور تیم بسکتبال با ویلچر مرحوم روح الله داداشی (آسایشگاه کهریزک) با کسب 12 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی شد.



همچنین تیم معلولان و جانبازان پیام ارتباطات اصفهان جایگاه ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم را در مکان دوم جدول رده بندی گرفت، ضمن اینکه تیم پیام ارتباطات اصفهان هیئت مرکزی در رده سوم ایستاد و ایثار قم چهارم شد.



گفتنی است: در حالی که تیم‌های کهریزک تهران، ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، پیام مخابرات اصفهان و هیئت جانبازان و معلولین مرکزی به شکل دوره‌ای در سالن با یکدیگر رقابت می کنند، مرحله دوم از فصل جدید پیکارهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور آذر ماه در قم برگزار می‌شود.



امسال هشت تیم در مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور حضور دارند که به شکل دوره ای در چهار مرحله به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت می پردازند تا چهره چهار تیم حاضر در مرحله نهایی مشخص شود.

