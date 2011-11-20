پروازهای فرودگاه ارومیه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال پرهیزکار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هدف رفاه حال مردم و بهره مندان از خدمات حمل و نقل هوایی تعداد 12 پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران ارومیه و بالعکس به پروازهای این فرودگاه از روز سه شنبه اول آذرماه اضافه می شود.

وی در ادامه بیان داشت: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی آتا با هواپیمای MD انجام شده که در این راستا یک هزار و 920 صندلی به مجموع صندلی های پروازی این فرودگاه اضافه می شود.

مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی اظهار داشت: شرکت هواپیمایی آتا از برنامه جدید هر روز بعد از ظهر به غیر از روزهای پنج شنبه نیز در این مسیر پرواز داشته که با برقراری این پروازها هر روز چهار پرواز رفت و برگشت از شنبه تا چهارشنبه در این فرودگاه را به خود اختصاص داده است.