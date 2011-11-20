135 مقاله به همایش ملی توسعه اشتغال در بخش صنایع دستی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی در بیرجند، تعداد مقالات ارسالی به این همایش را 135 مقاله ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد 65 مقاله پذیرفته شده است.

وی به اهداف برگزاری نخستین همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی اشاره کرد و بیان داشت: تبادل نظر و تجربه پیرامون الگوهای کارآفرینی و اشتغال توسعه و ترویج فرهنگ خود اشتغالی و معرفی توانمندیهای صنایع دستی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و توجه به جایگاه صنایع دستی به عنوان محور اشتغال خرد در سطح ملی از جمله این اهداف است.

رضایی همچنین صنایع دستی، کار آفرینی و اشتغال، صنایع دستی، کارآفرینی و اقتصاد، صنایع دستی کار آفرینی توسعه فرهنگی و اجتماعی را از جمله محورهای برگزاری این همایش برشمرد.

وی به برنامه های جانبی این همایش اشاره کرد و ادامه داد: همچنین مقالات رسیده به دبیرخانه همایش در کتابی تحت عنوان مجموعه مقالات منتخب اولین همایش توسعه کارآفرینی و اشتغال در صنایع دستی به چاپ رسیده است.

رضایی ادامه داد: همچنین چاپ کتاب معرفی صنایع دستی استان و کتاب رودوزی های سنتی از دیگر برنامه های جانبی این همایش است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی شناخت فرصت ها و فراهم کردن امکانات اشتغال را از اولویت دارترین اقدامات در بحث کارآفرینی و صنایع دستی دانست و یادآور شد: این همایش فرصتی برای پرداختن به تمام جنبه های فرهنگی، اقتصادی و اشتغال در صنایع دستی است.