اتحادیه حمل و نقل کالا و مسافر در مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر معماریان طهرانی اظهار کرد: بر اساس مصوبه و نظر کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی، اتحادیه حمل و نقل کالا و مسافر توسط هیئت منتخب مجمع امور صنفی فعالیت خود را آغاز کرده و ظرف شش ماه آینده انتخابات این اتحادیه برگزار خواهد شد.

وی بر انجام امور حمل و نقل کالا و مسافر توسط اتحادیه‌های صنفی تاکید کرد و افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران، همه امور حمل و نقل کالا و مسافر باید توسط اتحادیه‎های صنفی مربوطه انجام شود.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد ادامه داد: اتحادیه حمل و نقل کالا و مسافر مسئول ساماندهی واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی است که در زمینه کالا و مسافر فعالیت می کنند.

معماریان تصریح کرد: طبق مصوبه هیئت دولت، استانداران و فرمانداران موکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری امور مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر توسط شهرداری‌ها به اتحادیه‌های صنفی اقدام کنند.