وزرای دولت استرالیا از صادرات اورانیوم به هند حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "استفن اسمیت" گفت: حمایت بالایی از پایان ممنوعیت فروش اورانیوم این کشور به هند وجود دارد و این حرکت به لحاظ استراتژیک مهم است.

هفته گذشته "جولیا گیلارد" نخست وزیر استرالیا، حرکتی را برای برداشتن ممنوعیت فروش اورانیوم استرالیا به هند آغاز کرد و وی عقیده دارد که چنین حرکتی می تواند تقویت کننده روابط با اقتصادی باشد که سریعترین رشد را در جهان دارد.

اسمیت همچنین گفته است که ماه آینده پیشنهادی را به حزب کار برای فروش اورانیوم به هند ارائه خواهد کرد.

وی افزود: در حالی که استرالیا اورانیوم خود را به چین، ژاپن، تایوان، و آمریکا می فروشد اما این کشور فروش اورانیوم به هند را ممنوع کرده و پیشتر اعلام کرده بود "تا این کشور پیمان منع اشاعه هسته ای (ان.پی. تی) را امضا نکند این ممنوعیت را بر نخواهد داشت".

اسمیت که با یک شبکه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: این در راستای مناقع استرالیاست تا اورانیوم را به این کشور در حال رشد بفروشد. پرونده هند در زمینه ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته ای خوب است و این اقدام می تواند فروش اورانیوم به این کشور را توجیه کند.

وی می گوید: فروش اورانیوم می تواند هند را به صورت "دوفاکتو" ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ان. پی. تی. نماید و این شیوه در واقع بهترین راه برای تحت نظارت قرار دادن هند با استفاده از قوانین و مقررات بین المللی است.

وزیر دفاع استرالیا خاطر نشان کرد : به نظر ما اگر هند استاندارد تدابیر دوجانبه ای را با استرالیا در خصوص پادمان های هسته ای امضا کند آنگاه نباید دلیلی برای صادر نکردن اورانیوم به این کشور وجود داشته باشد و اگر ما می توانیم اورانیوم به به چین، و روسیه صادر کنیم پس ما می توانیم آن را به بزرگترین دموکراسی در دنیا هم که هیچ شاهدی بر اشاعه مواد هسته ای در آن نیست صادر کنیم.