احسان عبدی‌پور در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم‌های کودک و نوجوان طرفداران بسیاری دارد و باید در این بخش بیش از پیش سرمایه‌گذاری کرد تا در نتیجه فیلم‌های فاخر و ارزشمندی را شاهد بود.

وی که برای نخستین بار در جشنواره فیلم کودک و نوجوان شرکت کرده، افزود: یکی از نقاط قوت این جشنواره پخش فیلم به صورت HD بود که نه تنها برای فیلمسازان، بلکه برای عموم مردم جذابیت داشت.

این کارگردان با اشاره به تولید فیلم‌های "گربه آوازه‌خوان" و "قصه‌های مجید" گفت: همیشه بهترین آثار برای کودکان و نوجوانان خاطره‌انگیز می‌شود. همان گونه که در حال حاضر قصه‌های مجید و آثار دیگر برای ما خاطرات گذشته را به یاد می‌آورد. در حال حاضر متاسفانه آثاری تولید نمی‌شود که جذابیت‌های لازم را برای کودکان و نوجوانان داشته باشد و در خاطره آنها ماندگار شود.

عبدی‌پور تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌هایی همچون آداب و رسوم استان‌ها می‌تواند به جذابیت فیلم‌های کودک و نوجوان بیافزاید تا اثرهای خلق شده جذابیت لازم برای تماشا را داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر فیلمسازان بسیاری در شهرستان‌ها هستند که در صدا و سیمای مراکز استان‌ها فعالیت می‌کنند و با یک برنامه‌ریزی و مدیریت می‌توان از این پتانسیل استفاده کرد تا آثار ارزشمندی تولید شود.

این کارگردان همکاری بیش از پیش مدیران صدا و سیما را خواستار شد و بیان کرد: در حال حاضر می‌خواهم فیلم "توریست" را به 35 میلی متری تبدیل کنم، اما تا کنون موفق به انجام این کار نشده‌ام که امیدوارم با حمایت مسئولان ارشد سازمان صدا و سیما این اتفاق بیافتد تا بتوانم با فیلم "توریست" در جشنواره بین المللی فجر امسال نیز شرکت کنم.

عبدی‌پور که سال گذشته موفق به کسب عنوان بهترین فیلم و کارگردانی در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شده بود، یادآور شد: من همچنان علاقمند هستم که در تلویزیون کار کنم و کارهایم از تلویزیون پخش شود، اما نیازمند همکاری و مساعدت آنها هم هستم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کار جدیدی را در دست ساخت دارد یا نه؟ توضیح داد: فیلمنامه جدیدی را آماده کرده‌ام که اتفاقاً در خصوص کودک و نوجوان است و پس از تکمیل شدن اطلاعات آن را در اختیار مردم قرار خواهم داد.

فیلم "توریست" روایتگر داستان مجتبو پسر بچه 10 ساله‌ای است که در خانه‌ای توریستی که میزبان گردشگران خارجی است در یکی از روستاهای اطراف کرمان با پدر و مادر و خواهرش زندگی می‌کند. توبیاس پسربچه آلمانی که به همراه پدر و مادرش در خانه آنها اقامت دارند، در اثر حادثه‌ای که ناشی از شیطنت مجتبوست، آسیب می‌بیند.

مجتبو از کاری که کرده پشیمان است و کسی به او می‌گوید که اگر قبل از خوابیدن توبه کنی و رضایت بگیری، گناهت ثبت نمی‌شود. مجتبو در طول چهار شبانه‌روز به دنبال توبیاس شهر به شهر می‌رود که رضایت بگیرد و در این مدت مراقبت می‌کند که به خواب نرود ...

علاوه بر احسان عبدی پور، ادریس عبدی پور پروانه زرین بهترین فیلم، سیدمحمد حسینی پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و محمدصالح پور شیخ علی دیپلم افتخار همین بخش را از آن خود کردند.