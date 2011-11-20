برداشت گاز ایران از میدان پارس جنوبی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید گاز در سکوی فاز یک میدان پارس جنوبی راه اندازی شده است که اجرای این طرح منجر به افزایش تولید گاز از این میدان مشترک با قطر شده است.

بر این اساس با اجرای این طرح ظرفیت تولید گاز در فاز یک پارس جنوبی با افزایشی حدود 25 درصدی به یک میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است به طوری که اجرای این طرح افزایش روزانه 200 میلیارد فوت مکعب (حدود 6 میلیون مترمکعب) برداشت گاز را به همراه داشته است.

پروژه اجرای طرح افزایش ظرفیت گازی سکوی فاز یک پارس جنوبی برای نخستین بار در کشور توسط پیمانکاران داخلی اجرایی شده است و هم اکنون تمامی فعالیتهای طراحی تفصیلی (Detail Design) و مهندسی خرید پروژه به پایان رسیده است.

در حال حاضر خوراک پالایشگاه اول (فاز یک) میدان پارس جنوبی توسط 12 چاه 2 سکوی این فاز در خلیج فارس تامین می شود.



طرح توسعه فاز یک میدان مشترک پارس جنوبی با هدف تولید روزانه 25 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 40 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی و 200 تن‌ گوگرد با سرمایه گذاری 780 میلیون دلار در سال 1383 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفته بود.

در شرایط فعلی با بهره برداری از این پروژه ظرفیت برداشت روزانه گاز ترش از میدان مشترک پارس جنوبی به 280 تا 285 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

هم اکنون از فاز یک پارس جنوبی به طور متوسط روزانه 28 میلیون متر مکعب، فاز 2 و سه، چهار و پنج در مجموع 112 میلیون مترمکعب، فاز 6 تا 8 پارس جنوبی 75 میلیون متر مکعب و فاز 9 و 10 پارس جنوبی 20 تا 25 میلیون متر مکعب در روز گاز ترش استخراج می شود.

به گزارش مهر، میدان گازی پارس‌جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج‌فارس قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی کشور به شمار می‌رود.



مساحت این میدان گازی حدود 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.



بر اساس برآوردهای انجام گرفته ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی بوده که حدود هشت درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به 50 درصد از ذخایر گاز کشور را تشکیل می دهد.



مخزن مشترک گازی پارس جنوبی 50 درصد از ذخایر گاز کشور و هشت درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد.