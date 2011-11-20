به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، با وجود آنکه دیوان محاسبات کشور سه سال پی در پی گزارش تفریغ بودجه را زودتر از موعد مقرر در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد، مجلس با تاخیر در قرائت این گزارش ها و عدم پیگیری تخلفات گزارش شده از بودجه سنواتی، آنطور که شایسته است در این زمینه عمل نکرده است.

نیمه اول دی ماه سال گذشته دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه 88 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و رئیس این دیوان همزمان ابراز امیدواری کرد که این گزارش پیش از تصویب لایحه بودجه سال 90 بررسی شود تا مجلس بتواند در این لایحه راه را بر تکرار اشتباهات دولت ببندد.

تاکنون دیوان محاسبات کشور از نظر قانونی تا پایان اسفند ماه هر سال فرصت داشت تا گزارش تفریق بودجه سال قبل را به مجلس ارائه کند، با این حال در سه سال گذشته دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را در دی ماه تقدیم مجلس کرده است، اما علیرغم تاکید ماده 102 آیین نامه مجلس مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن این گزارش بدون فوت وقت در دستور کار ، این گزارش تا کنون در صحن مجلس قرائت نشده است.

نکته قابل تامل آن است که خلاصه این گزارش در آغاز سال جدید در کمیسیون بودجه نیز بررسی و خلاصه و آماده شد و نوبت بررسی آن در صحن مجلس از اردیبهشت ماه تا کنون هر هفته در دستور کار هفتگی مجلس چاپ می شود اما گویی قرار نیست این گزارش طبق قانون آئین نامه داخلی بدون نوبت در دستور کار قرار گیرد، هرچند حتی اگر این گزارش در نوبت رسیدگی هم قرار می گرفت نوبت بررسی آن پیش از این رسیده بود.

انتقاد رئیس دیوان محاسبات از عملکرد مجلس

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در این باره تاکید کرد: انتظار ما از مجلس این است وقتی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را زودتر از زمان مشخص شده تهیه می کند و به مجلس ارائه می دهد، مجلس نیز طبق قانون آئین نامه داخلی این گزارش ها را بدون نوبت در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: انتظار این است مجلس به قانون خود عمل کند. نتایج این گزارش ها کنترل دستگاهها و همچنین اطلاع رسانی به مردم است. وقتی مجلس که باید پس از قرائت گزارش کمیسیون ها را مامور نظارت بر دستگاهها کند به وظیفه اش عمل نمی کند، دستگاههای اجرایی هم نسبت به گزارش تفریغ بودجه بی اهمیت می شوند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: جدی گرفتن این گزارش ها از سوی مجلس قدرت بازدارندگی این گزارش ها را تقویت می کند. با قرائت این گزارش دستگاههایی که تخلفات بیشتری داشتند، مراقب بیشتری خواهند کرد چون متوجه می شوند که تحت نظارت جدی قرار دارند.

رحمانی فضلی با ابراز گلایه از مجلس در تاخیر قرائت گزارش های تفریغ بودجه گفت: در حالی که ما حدود 90درصد گزارش تفریغ بودجه 89 را نیز آماده کرده ایم اما مجلس در قرائت گزارش تفریغ بودجه های 87 و 88 تاخیر زیادی داشته است.

وی گفت: ما از مجلس می خواهیم نسبت به قرائت این گزارش ها جدیت بیشتری داشته باشد و قانون را رعایت کند. وقتی مجلس در این مورد جدیت به خرج نمی دهد ما هم به نتایجی که مد نظر داریم در بهبود نظام مالی به آن دست نمی یابیم. هرچند که کارشناسان ما در مراحل بررسی بودجه سنواتی در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق مجلس حضور می یابند و نکات مهم را بیان می کنند.

رحمانی فضلی در پایان این گفتگو یادآور شد: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 89 را نیز دی ماه به مجلس ارائه خواهد کرد.

به گزارش مهر، اینکه چطور می شود قرائت تفریغ بودجه 88 هر هفته در دستورهفتگی مجلس شورای اسلامی به چاپ می رسد و حتی در آغاز هر جلسه علنی مجلس از سوی جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان دستور کار آن روز قرائت می شود اما آنچه باید انجام شود نمی شود سئوالی است که اعضای هیئت رئیسه مجلس هم از پاسخ آن بی اطلاع هستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس از شیوه عجیب تعیین دستور کار می گوید

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال می گوید: در تقسیم بندی هایی که از نظر کاری در هیئت رئیسه مجلس انجام شده است آقای محبی نیا مسئول تنظیم دستور هفتگی است و باقی اعضای هیئت رئیسه مسئولیتی نسبت به آن ندارند.

وی ادامه می دهد: آقای لاریجانی رئیس مجلس و باهنر نایب رئیس مجلس هم تمایل داشتند با آقای محبی نیا در این مورد کار کنند و اما حتی حاضر نشدند صندلی او را تغییر دهند و اصرار دارند آقای محبی نیا در همان صندلی کنار رئیس مستقر باشد.

دهقان گفت: بنابراین تعیین دستورات هفتگی بر عهده آقای محبی نیا است که با رئیس مجلس در این مورد هماهنگی دارد. البته من از روزی که عضو هیئت رئیسه مجلس شدم تقاضا کردم تعیین دستورات هفتگی به صورت جمعی باشد نه صرفا بر عهده یک نفر، که با آن موافقت نشد.

اما تماس خبرنگار مهر با محبی نیا برای کشف علت این شیوه نوبت بندی دستور کار مجلس مفید به فایده نبود و او در مکالمه ای کوتاه در پاسخ به این سئوال که چرا گزارش تفریغ بودجه 88 با اینکه 6 ماه است در دستور هفتگی مجلس قرار دارد، قرائت نمی شود، گفت: وقتش که برسد قرائت می شود!