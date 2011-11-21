370 هزار لوح فشرده غیرمجاز در ابهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک شرکت در امر تهیه و توزیع لوح‌های فشرده غیرمجاز در سطح شهرستان ابهر و توزیع آنها در سطح استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.



وی ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات میدانی گسترده و کسب اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نمایندگان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرستان ابهر به محل مورد نظر اعزام شدند.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان افزود: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه به شرکت مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از این محل، 370 هزار حلقه انواع لوح فشرده غیرمجاز کشف و ضبط کنند.



سرهنگ جعفری، یادآور شد: با کشف این مقدار لوح فشرده غیرمجاز، شرکت مذکور پلمپ و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.



وی به خانواده‌ها توصیه کرد با کنترل نامحسوس، از انحراف فرزندان‌مان پیش‌گیری کنیم، چرا که امروز دشمن از طریق فیلم‌های غیرمجاز قصد ضربه زدن به نظام اسلامی ما را دارد.