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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرداخت خسارت 50 هزار تومانی به زائران عمره

پرداخت خسارت 50 هزار تومانی به زائران عمره

رئیس سازمان حج و زیارت از پرداخت 50 هزار تومان برای خسارت لغو پرواز مستقیم مدینه به زائران عمره خبر داد و گفت: تاکنون تعدادی از زائران این مبلغ را دریافت کرده اند.

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان حج و زیارت هزینه تمامی زائرانی را که مشمول دریافت خسارت لغو پرواز به مدینه منوره بودند پرداخت کرده است.

وی در مورد تاخیر در پرداخت خسارت به زائران تاکید کرد: عملیات عمره مرداد ماه به اتمام رسید. پس از آن نیز به دلیل برنامه ریزی و انجام عملیات حج تمتع مدتی پرداخت خسارت ها به تعویق افتاد اما مدتی است این مسئله آغاز شده و تاکنون بسیاری از زائران عمره خسارت خود را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تغییر مسیر پرواز زائران از مدینه به جده ارتباطی با سازمان حج نداشت و به دلیل آماده نبودن فرودگاه مدینه این موضوع اتفاق افتاد.

لیالی افزود: مبلع 50 هزار تومان به حساب اکثر زائران پرداخت شده و افرادی که این مبلغ را دریافت نکرده اند به مدیر کاروان خود مراجعه و برای دریافت آن اقدام کنند.

کد مطلب 1464223

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